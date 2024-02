Sgarbi accusa Sottosegretario di violare legge Frattini come critico

Il Sottosegretario di Stato alla Cultura, Prof. Vittorio Sgarbi, coinvolto in una controversia sul conflitto di interesse

L’Antitrust ha pubblicato una delibera sul suo bollettino settimanale in cui afferma che il Sottosegretario di Stato alla Cultura, Prof. Vittorio Sgarbi, ha violato la legge Frattini sul conflitto di interesse. Secondo l’Antitrust, Sgarbi ha svolto attività professionali come critico d’arte, in violazione delle norme che regolamentano la sua carica di governo. Queste attività sono state svolte sia per soggetti pubblici che privati.

Sgarbi torna sulle sue dimissioni

Durante la sua partecipazione al programma televisivo “Zona Bianca” su Retequattro, Vittorio Sgarbi ha discusso delle sue dimissioni. Ha spiegato che ha deciso di dimettersi a causa delle affermazioni dell’Antitrust che mettono in discussione la sua identità come persona. Ha dichiarato: “Perché ho deciso di dimettermi? Perché se l’Antitrust mi dice che io non devo essere Sgarbi, io preferisco essere Sgarbi. Io sono Sgarbi, punto. E’ perché sono Sgarbi che mi hanno chiamato al governo. Ma se quella cosa per cui mi hanno chiamato è ritenuta incompatibile, vado per conto mio e continuo ad essere Sgarbi“.

La controversia continua

La questione del conflitto di interesse di Vittorio Sgarbi continua a suscitare dibattiti. Mentre l’Antitrust sostiene che le sue attività professionali come critico d’arte sono incompatibili con la sua carica di governo, Sgarbi difende la sua identità e il suo diritto di continuare a essere se stesso. La situazione solleva interrogativi sulle norme che regolamentano i conflitti di interesse nel campo della cultura e dell’intrattenimento. La controversia attira l’attenzione sulla necessità di definire chiaramente le linee guida per evitare situazioni simili in futuro.

