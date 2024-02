Shoah: Incontri a Ceci (Tor Vergata) con protagonisti essenziali per comprendere il passato - avvisatore.it

Tor Vergata promuove la memoria attraverso iniziative culturali

L’Università di Roma Tor Vergata si impegna a promuovere la memoria storica attraverso una serie di iniziative culturali. La prorettrice alla comunicazione, Lucia Ceci, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative durante l’evento “La Giornata della Memoria: a Villa Mondragone l’esperienza di un giovane studente ebreo dell’epoca”, tenutosi a Monte Porzio Catone nella Villa Mondragone di proprietà dell’università.

Secondo Ceci, è fondamentale organizzare eventi che permettano agli studenti di incontrare testimoni sopravvissuti e comprendere il significato di un passato segnato da eventi tragici. “Promuovere iniziative che favoriscano l’incontro di studenti con protagonisti e testimoni sopravvissuti è essenziale per far comprendere come un passato segnato da eventi tragici sia fatto anche di persone vive. Si tratta di iniziative importanti a condizione che siano inserite dentro un contesto di comprensione”, ha affermato Ceci.

Un contributo significativo attraverso l’istruzione e la cultura

L’Università di Roma Tor Vergata contribuisce alla promozione della memoria storica attraverso diversi canali. Innanzitutto, offre insegnamenti di storia contemporanea e sociologia generale che forniscono agli studenti gli strumenti necessari per comprendere il passato, i totalitarismi e l’antisemitismo. Questi corsi di studio qualificati costituiscono un percorso ordinario di apprendimento.

Inoltre, l’università ospita il Centro Romano di Studi sull’Ebraismo, nato da un accordo di collaborazione con la comunità ebraica di Roma. Questo centro si propone di promuovere la conoscenza della cultura e della storia dell’ebraismo attraverso una serie di iniziative culturali. Grazie a queste iniziative, Roma diventa un luogo di apprendimento e di riflessione sulla cultura ebraica.

La memoria storica dei Castelli Romani

Durante l’evento a Villa Mondragone, è stato sottolineato anche l’importante ruolo dei Castelli Romani nella memoria storica. Frascati e i Castelli Romani furono bombardati a partire dall’8 settembre 1943 e rappresentarono un punto strategico durante l’occupazione nazifascista. La vista panoramica da questi luoghi permetteva di osservare l’arrivo delle truppe alleate, che il 4 giugno 1944 completarono la liberazione di Roma.

La presenza dell’Università di Roma Tor Vergata e le iniziative culturali promosse rappresentano un importante contributo alla costruzione della memoria storica. Grazie a corsi di studio qualificati e al Centro Romano di Studi sull’Ebraismo, l’università si impegna a diffondere la conoscenza del passato e a promuovere la comprensione dei tragici eventi che hanno segnato la storia.

