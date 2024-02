Shoah: Sindaco Monte Porzio Catone riflette sull’importanza di comprendere l’orrore del nazifascismo

La Giornata della Memoria a Villa Mondragone: l’esperienza di un giovane studente ebreo dell’epoca

Il sindaco di Monte Porzio Catone, Massimo Pulcini, ha sottolineato l’importanza della Giornata della Memoria e l’orrore nazifascista durante l’evento tenutosi a Villa Mondragone. Questa giornata è fondamentale per far comprendere alle nuove generazioni ciò che è stato vissuto in passato e per evitare che la società iper-tecnologizzata perda la memoria storica. Le testimonianze come quella presentata durante l’evento ci permettono di mantenere vivo questo messaggio e di non dimenticare.

La Villa Mondragone: un luogo di grande importanza storica

La Villa Mondragone, situata a Monte Porzio Catone, è un luogo di grande rilevanza storica. In questa villa rinascimentale è stata attuata la riforma del calendario gregoriano. Monte Porzio Catone è conosciuta come la “città del tempo” e collaborare con l’Università di Roma Tor Vergata permette di valorizzare ulteriormente questi luoghi così significativi.

Preservare la memoria attraverso l’esperienza di un giovane studente ebreo

Durante l’evento a Villa Mondragone è stata presentata l’esperienza di un giovane studente ebreo dell’epoca. Questo racconto toccante ci ha permesso di immergerci nella realtà vissuta da chi ha subito l’orrore dell’Olocausto. Come ha sottolineato il sindaco Pulcini, “giornate come queste sono importanti per fare capire alle nuove generazioni cosa ci siamo messi alle spalle e l’orrore nazifascista”. È fondamentale che la società non dimentichi gli eventi tragici del passato e che si impegni a preservare la memoria storica.

La Giornata della Memoria a Villa Mondragone è stata un’occasione per riflettere sulla storia e per rendere omaggio alle vittime dell’Olocausto. Grazie a testimonianze come quella del giovane studente ebreo, possiamo mantenere viva la memoria di ciò che è accaduto e trasmettere questo importante messaggio alle future generazioni.

