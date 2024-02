“Shogun”: La Nuova Miniserie che Conquista il Pubblico di Disney+

Panoramica su “Shogun” su Disney+

Il 27 Febbraio 2024 è stata lanciata su Disney+ la tanto attesa miniserie “Shogun”, un evento mondiale che porta gli spettatori nel mondo affascinante dei samurai, immergendoli nel Giappone del 1600. Basata sul romanzo di James Clavell, la serie in 10 episodi è stata co-creata per la televisione da Rachel Kondo e Justin Marks, e prodotta da FX e HULU, distribuita su STAR+ in America Latina e su Disney+ nel resto del mondo.

La Coinvolgente Trama di “Shogun”

Nel 1600, in Giappone, Lord Yoshii Toranaga si trova al centro di una lotta per la sopravvivenza mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti tramano alle sue spalle. Quando una nave europea abbandonata viene scoperta in un villaggio di pescatori, il suo pilota inglese, John Blackthorne, porta con sé segreti che potrebbero cambiare le sorti del potere e minacciare l’autorità dei suoi nemici, tra cui i preti gesuiti e i mercanti portoghesi.

Intrecci di Destini in “Shogun”

I destini di Toranaga e Blackthorne si intrecciano con quello di Toda Mariko, la loro interprete, una nobildonna cristiana in disgrazia. Mentre Mariko cerca di bilanciare il suo legame con Blackthorne, il suo impegno religioso e il suo dovere verso la famiglia, si trova coinvolta in un intricato gioco politico che metterà alla prova le sue alleanze e la sua lealtà.

Il Ricco Cast di Attori Giapponesi

La serie vanta un cast giapponese di alto livello, che porta un tocco autentico a questa produzione americana. Tadanobu Asano interpreta “Kashigi Yabushige”, un traditore alleato di Toranaga. Hiroto Kanai è “Kashigi Omi”, il giovane leader del villaggio dove viene trovata la nave di Blackthorne. Takehiro Hira è “Ishido Kazunari”, il principale rivale di Toranaga. Moeka Hoshi è “Usami Fuji”, una vedova in cerca di un nuovo scopo durante la guerra.

Dietro le Quinte di “Shogun”

La serie è stata creata per la televisione da Rachel Kondo e Justin Marks, con Marks che opera anche come showrunner e produttore esecutivo. Tra i produttori esecutivi figurano Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Michael De Luca e Kondo. Hiroyuki Sanada ricopre il ruolo di produttore e la serie è prodotta da FX Productions.

Data di Uscita di “Shogun”

I primi due episodi di “Shogun” sono stati rilasciati il 27 Febbraio 2024, con la promessa di nuovi episodi distribuiti settimanalmente per deliziare e coinvolgere il pubblico di Disney+ di tutto il mondo.