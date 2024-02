Shogun: la nuova serie TV in arrivo su Disney+

La serie TV Shogun è finalmente arrivata su Disney+, presentando un adattamento originale del romanzo bestseller di James Clavell. Creata per la televisione da Rachel Kondo e Justin Marks, questo progetto è stato in lavorazione per più di cinque anni. L’annuncio ufficiale è stato fatto da John Landgraf, Ceo di FX Networks e FX Productions, durante un evento a Los Angeles nel 2018.

La trama di Shogun

La serie è ambientata nel Giappone feudale del XVIII secolo e racconta lo scontro tra due uomini ambiziosi provenienti da mondi diversi, accompagnati da una misteriosa samurai donna. I protagonisti principali sono John Blackthorne, interpretato da Cosmo Jarvis, un marinaio inglese naufragato in Giappone, Lord Yoshii Toranga, interpretato da Hiroyuki Sanada, e Lady Toda Mariko, interpretata da Anna Sawaii. La trama si concentra sul conflitto politico e personale che coinvolge questi personaggi in un Giappone ricco di tradizioni e intrighi.

L’eredità di Shogun

Il titolo di Shogun era conferito ai dittatori politici e militari che hanno governato il Giappone tra il 1192 e il 1868, rappresentando la casta dominante del Paese. Questo titolo simboleggia il potere e l’autorità detenuti da coloro che lo portavano, influenzando profondamente la storia e la cultura giapponese.

Il cast di Shogun

Oltre ai protagonisti principali, la serie vanta un cast giapponese di alto livello, incluso Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira, Moeka Hoshi, Tokuma Nishioka, Shinnosuke Abe, Yuki Kura e Fumi Nikaido. Ogni attore contribuisce a creare un quadro autentico e coinvolgente del Giappone feudale, arricchendo la narrazione con le loro interpretazioni dei personaggi chiave.

Dettagli sulla produzione e distribuzione

La serie Shogun consta di dieci emozionanti episodi, creati da Rachel Kondo e Justin Marks. Con Marks in veste di showrunner e produttore esecutivo, la serie vede la partecipazione di produttori esecutivi come Michaela Clavell, Edward L. McDonnell e Michael De Luca. La produzione è stata curata da FX Productions, con Hiroyuki Sanada in veste di produttore aggiuntivo. Il trailer ufficiale della serie offre uno sguardo in anteprima sulle avventure e gli intrighi che attendono i telespettatori.

Dove guardare Shogun in streaming

In Italia, Shogun sarà disponibile in esclusiva su Disney+ a partire dal 27 febbraio 2024. Gli spettatori potranno immergersi nella storia epica e avvincente di questa serie TV, godendo delle interpretazioni magistrali del cast e della cura dedicata alla ricostruzione storica e culturale del Giappone feudale.