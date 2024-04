Sicurezza sul lavoro: le gravi mancanze negli opifici abusivi

Un’allarme per la sicurezza

Nell’ambito di recenti controlli effettuati dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, risulta che diverse macchine industriali degli opifici abusivi presentassero gravi carenze in materia di sicurezza. Alcuni dispositivi fondamentali per la protezione degli operatori erano stati rimossi, compromettendo l’incolumità dei lavoratori. Vediamo nel dettaglio quali sono le principali anomalie riscontrate.

Mancanze critiche nelle protezioni di sicurezza

Durante le ispezioni è emerso che alla macchina incollatrice mancava l’inserto di plexiglass che avrebbe dovuto impedire che il lavoratore potesse rimanere accidentalmente impigliato con le mani o gli indumenti. Analogamente, la fustellatrice a bandiera risultava priva del dispositivo di arresto d’emergenza, mentre alla macchina per tingere i bordi era stato tolto il bicchiere di sicurezza. Non da meno, la macchina da cucire mancava del carter, essenziale per proteggere le dita del lavoratore durante le operazioni.

Scelte discutibili a discapito della sicurezza

Le indagini condotte hanno evidenziato che queste protezioni di sicurezza erano state eliminate al fine di incrementare la velocità di produzione dei macchinari, a discapito dell’incolumità degli operatori. Questo comportamento irresponsabile ha messo in pericolo la vita e la salute dei lavoratori, denotando una totale mancanza di rispetto per le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Intervento della magistratura per tutelare i lavoratori

Gli accertamenti effettuati hanno portato all’amministrazione giudiziaria della Giorgio Armani Operations Spa, con il coordinamento dei pm Paolo Storari e Luisa Baima Bollone. Di fronte a queste gravi violazioni delle norme di sicurezza, è stata presa la decisione di affiancare un commissario agli organi amministrativi della società al fine di tutelare l’attività imprenditoriale della maison, una delle più rinomate a livello internazionale.

Una situazione preoccupante che richiede interventi immediati e incisivi per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori.