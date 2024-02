Silano (Iss): diete seriamente pericolose, sfide e consigli social

L’importanza di seguire una dieta personalizzata

Seguire una dieta non è una questione banale. I regimi alimentari devono essere presi sul serio e adattati alle esigenze specifiche di ogni individuo. È per questo motivo che può essere rischioso seguire consigli non verificati diffusi sui social network, soprattutto quando si tratta di challenge alimentari. Marco Silano, direttore del Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), ha espresso la sua preoccupazione riguardo all’appello lanciato dall’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, che mette in guardia sulla diffusione di diete consigliate dagli “influencer di turno” su TikTok. Silano ha dichiarato: “Questa iniziativa mi trova completamente d’accordo”.

Secondo Silano, è fondamentale che una dieta sia gestita da un professionista iscritto a uno degli albi autorizzati per la prescrizione di regimi alimentari. Inoltre, è necessario valutare attentamente lo stato nutrizionale della persona, il tipo di attività lavorativa svolta e il livello di attività fisica quotidiana. Non esiste una dieta universale che funzioni per tutti, soprattutto se i consigli provengono da persone prive di titoli e competenze.

Tra le “suggestioni” alimentari diffuse online, le challenge rappresentano un pericolo particolarmente grave. Silano avverte che seguire diete che promuovono il consumo di un solo tipo di cibo per una settimana o di alimenti di un solo colore può comportare squilibri alimentari con conseguenze negative per la salute. Pertanto, invita a non seguire tali suggerimenti e sottolinea l’importanza di una valutazione medica adeguata per chiunque abbia bisogno di seguire una dieta. È necessario calcolare le calorie da assumere quotidianamente, bilanciare i nutrienti e distribuire i pasti in base alle esigenze specifiche di ogni individuo.

La necessità di una dieta personalizzata

Silano sottolinea che ogni individuo ha esigenze nutrizionali diverse e che una dieta personalizzata è essenziale per garantire un’alimentazione equilibrata. “Non esiste una dieta che vada bene per chiunque, soprattutto se poi a consigliarla sono persone che non hanno titoli e preparazione”, afferma Silano. Seguire consigli non verificati può mettere a rischio la salute e il benessere delle persone.

Le sfide alimentari online: un pericolo per la salute

Le challenge alimentari diffuse online rappresentano un pericolo per la salute. Silano avverte che seguire diete che promuovono comportamenti alimentari squilibrati può avere conseguenze negative sulla salute. Invita quindi a non seguire queste suggestioni e a cercare invece una valutazione medica adeguata per stabilire una dieta personalizzata. È importante calcolare il fabbisogno calorico giornaliero, bilanciare i nutrienti e distribuire i pasti in base alle caratteristiche specifiche di ogni individuo.

In conclusione, seguire una dieta personalizzata è fondamentale per garantire un’alimentazione equilibrata e preservare la salute. È importante affidarsi a professionisti qualificati per ottenere consigli nutrizionali adeguati e evitare di seguire suggerimenti non verificati diffusi online. Le challenge alimentari possono rappresentare un pericolo per la salute e pertanto è necessario evitare di aderirvi.

