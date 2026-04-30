SiliconDev investe in SirtLife Corporation: nuova alleanza strategica tra nutrigenomica, genetica avanzata e medicina predittiva

Ultimo aggiornamento il 30 Aprile 2026 by Emiliano Belmonte

SiliconDev entra nel capitale di SirtLife Corporation e rafforza un ecosistema innovativo dedicato alla longevità, alla nutraceutica avanzata e alla salute personalizzata. L’operazione, guidata da Stefano Valore, segna un passo strategico verso lo sviluppo di una piattaforma integrata capace di connettere ricerca scientifica, tecnologia e medicina predittiva, in uno scenario globale sempre più orientato alla prevenzione e all’analisi dei dati biologici e genetici.

SiliconDev e SirtLife Corporation: un investimento strategico nella salute del futuro

L’ingresso di SiliconDev nel capitale della SirtLife Corporation rappresenta un investimento mirato in un settore in forte espansione come quello della nutrigenomica e della medicina di precisione. L’operazione si inserisce in un contesto internazionale in cui la personalizzazione dei percorsi di prevenzione sta diventando sempre più centrale, grazie all’utilizzo di biomarcatori, profili genetici e analisi avanzate dei dati biologici.

L’obiettivo è costruire una piattaforma scalabile e scientificamente solida, capace di integrare nutraceutica di nuova generazione, genetica applicata e tecnologie innovative per la salute. Questo approccio multidisciplinare mira a ridefinire il rapporto tra diagnosi precoce, prevenzione e qualità della vita, ponendo le basi per un modello sanitario più evoluto e personalizzato.

Nutraceutica avanzata e longevità: il modello SirtLife

SirtLife Corporation sviluppa soluzioni nutraceutiche innovative orientate al supporto dei processi cellulari e alla prevenzione dei meccanismi degenerativi legati all’invecchiamento. Il suo approccio scientifico si basa sull’interazione tra stress ossidativo, infiammazione e metabolismo cellulare, con particolare attenzione alla protezione mitocondriale e alla regolazione dei principali pathways biologici.

Un ruolo centrale è attribuito al glutatione, uno dei più importanti sistemi antiossidanti endogeni, studiato per il suo potenziale nel mantenimento dell’equilibrio redox, nei processi di detossificazione e nel supporto della funzionalità cellulare. Questo orientamento scientifico si inserisce in una visione più ampia che punta a promuovere una longevità sana attraverso strumenti innovativi e basati su evidenze.

Parallelamente, la società guarda allo sviluppo di un’infrastruttura avanzata di medicina predittiva, in cui l’integrazione tra dati genetici e biologici possa consentire una migliore stratificazione del rischio individuale e l’elaborazione di strategie preventive sempre più personalizzate.

Una piattaforma integrata tra impresa, ricerca e innovazione

L’operazione segna anche un rafforzamento della visione industriale condivisa tra SiliconDev e SirtLife Corporation, orientata alla creazione di un hub internazionale capace di unire competenze scientifiche e sviluppo imprenditoriale.

In questo contesto, Giovanni Ciallella continuerà a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo strategico e scientifico del progetto, supportato da un team multidisciplinare internazionale con competenze in genetica, nutraceutica e medicina predittiva. Accanto a lui, Paolo Siniscalco contribuirà alla crescita della società grazie alla sua esperienza aziendale e al network consolidato con investitori e partner industriali.

Questo modello integrato punta a garantire autorevolezza scientifica, capacità di innovazione e scalabilità, elementi fondamentali per competere in un mercato globale sempre più competitivo e orientato alla salute personalizzata.

Genetica avanzata e nutrigenomica: verso la medicina predittiva

Uno degli aspetti più rilevanti dell’investimento riguarda il potenziamento di un progetto dedicato alla genetica avanzata e alla nutrigenomica, con l’obiettivo di sviluppare strumenti innovativi per la medicina predittiva. L’integrazione tra analisi genetiche, dati clinici e nutraceutica rappresenta un passaggio chiave per costruire modelli di prevenzione più efficaci e mirati.

L’idea alla base del progetto è quella di creare un ecosistema in cui tecnologia, ricerca e salute possano dialogare in modo sinergico, offrendo nuove opportunità per il benessere individuale e collettivo. In questo scenario, la medicina predittiva si configura come uno dei pilastri della sanità del futuro, capace di anticipare i rischi e migliorare la qualità della vita attraverso interventi personalizzati.

La visione di SiliconDev tra innovazione e salute personalizzata

Come sottolineato da Stefano Valore, l’ingresso nel capitale di SirtLife Corporation rappresenta un passaggio strategico di grande rilevanza. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di una piattaforma credibile e scientificamente orientata, capace di integrare tecnologia, prevenzione e longevità in una visione internazionale e innovativa.

Questo investimento conferma la crescente attenzione verso modelli di salute evoluta, in cui la personalizzazione dei percorsi e l’utilizzo di dati avanzati diventano strumenti fondamentali per affrontare le sfide della medicina contemporanea e migliorare il benessere delle persone nel lungo periodo.