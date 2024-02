Silverpoint: nuova serie di fantascienza ora disponibile su RaiPlay

“Silverpoint”: la nuova serie TV di fantascienza disponibile su RaiPlay

Da oggi, 23 febbraio 2024, gli appassionati di serie TV di fantascienza potranno godere dell’esclusiva di Silverpoint su RaiPlay. Questa serie, prodotta da Zodiak Kids e ZDF Studios, è stata creata da Lee Walters e Steven Andrew, con la regia di Dan Zeff e Marek Losey, e vede Steven Andrew nel ruolo di esecutivo.

Una scoperta misteriosa al campo avventura Silverpoint

Al centro della trama di Silverpoint ci sono quattro giovani ragazzi che, durante un’esperienza al campo di avventura Silverpoint, si imbattono in un oggetto misterioso nascosto nel bosco. Questo ritrovamento cambierà radicalmente le loro vite, portandoli a contatto con eventi del passato e a vivere straordinarie avventure.

Secondo la sinossi ufficiale di RaiPlay, l’oggetto scoperto sembra generare fenomeni di magnetismo e teletrasporto, catapultando i protagonisti in un viaggio emozionante alla ricerca di quattro ragazzi scomparsi ventitré anni prima proprio nei pressi del campo. Silverpoint è disponibile anche in lingua inglese per soddisfare un pubblico più ampio.

Dettagli sulla serie e cast principale

La serie Silverpoint è composta da 26 episodi della durata di circa 22 minuti ciascuno, perfetti per una visione avvincente e coinvolgente. Il cast principale vede la partecipazione di giovani talenti come:

Oliver Cunliffe

Maiya Silveston

Katy Byrne

Krish Misra

Aoife Hughes

Lasciati trasportare dalle avventure straordinarie di Silverpoint e immergiti in un mondo fatto di misteri, scoperte e colpi di scena. Non perderti questa emozionante serie TV disponibile in esclusiva su RaiPlay.

