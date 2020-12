Oggi, venerdì 18 dicembre, alle ore 21.00 la cantante, pianista e compositrice SILVIA NAIR si esibirà in uno speciale mini concerto esclusivo in diretta streaming sul suo canale Facebook (www.facebook.com/nairmusic).

Un appuntamento natalizio ricco di sorprese in cui l’artista eseguirà piano e voce classici del Natale e alcuni brani tratti dal suo ultimo album di inediti “LUCI E OMBRE” (Ala Bianca Records / Warner -Fuga Digital), già disponibile in tutti i negozi tradizionali e in digitale (https://lnk.to/24ZtfL).

“Luci e ombre” è un album pop rock sinfonico, ma allo stesso tempo poetico, in cui l’artista racconta in musica e parole le luci e ombre insite nella natura umana e nel quotidiano. Un intenso viaggio ricco di emozioni nel quale mente e cuore si incontrano e si scontrano sprigionando la loro forza attraverso l’intensa voce di Silvia Nair.

Il disco contiene il brano “Mi troverai sempre qui”, che vede la straordinaria partecipazione del tenore VITTORIO GRIGOLO e del celebre violinista DAVID GARRETT, e vanta la prestigiosa produzione olandese di Franck Van Der Heijden (arrangiatore tra gli altri di Michael Jackson, Justin Timberlake, John Legend, David Guetta, David Garrett, Celine Dion, ecc.) e Michael La Grouw.

Questa la tracklist: “Tra follia e lucidità”, “Sono Qui”, “L’ombra sul cammino”, “Ti rivedrò”, “Mi troverai sempre qui” (feat. Vittorio Grigolo e David Garrett), “L’Isola che vorrei”, “Ho visto un sogno”, “Il respiro del mondo”.

SILVIA NAIR è una cantante (quattro ottave di estensione), performer, musicista (pianoforte), autrice e compositrice di canzoni e di colonne sonore per cinema e documentari, molto apprezzata anche all’estero. Ha all’attivo 3 album. Il primo “Sunrise” uscito nel 2005 in Giappone e successivamente in Italia, GAS, Benelux e altri paesi asiatici (Korea, Taiwan, Hong Kong) dove ha scalato le classifiche di vendita. In Italia ad essere apprezzato è stato in particolar modo il singolo “Shine on now” che è diventato in poco tempo una hit e per tre anni ha accompagnato le immagini di un noto spot televisivo. Il secondo album “Ithaca” è uscito nel 2011 in Italia e Benelux, seguito da un suggestivo tour voce-piano. Nello stesso anno si aggiudica il Premio Lunezia e il Premio Montecarlo come “Rivelazione Artistica Internazionale”. Silvia Nair è conosciuta anche per le numerose performance artistiche in Italia ed Europa con le maggiori orchestre sinfoniche dirette da maestri quali Salvatore Accardo, Karl Martin, Hubert Stuppner, Marco Boni, Rui Massena e altri. Vanta prestigiose collaborazioni con artisti quali Franco Battiato (opening act tour 2004), Lucio Dalla (duetto Valle dei Templi di Agrigento), Ron(Musicultura Festival Macerata), Claudio Baglioni (O’Scià Lampedusa), Andrea Bocelli (Montecitorio, evento benefico). Si è esibita in Brasile per il popolo e l’ex Presidente Lula, in Giordania per istituzioni benefiche e la famiglia reale, più volte in Vaticano per Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI. Per il cinema ha composto e interpretato numerose colonne sonore, tra le quali il brano “Freedom”, title track della colonna sonora de “El numero Nueve – Gabriel Batistuta”, docufilm di Pablo Benedetti che celebra la vita e la carriera del campione argentino (anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2019, attualmente disponibile su Amazon Prime Video e su Sky), le musiche del docufilm “Il Triangolo delle morte – I mostri di Firenze” (regia di Andrea Vogt) e la colonna sonora del film “Anja – Real Love Girl” (regia di P. Martini e P. Benedetti) presentato in anteprima fuori concorso al Lucca Film Festival ed Europa Cinema a ottobre.