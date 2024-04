Simona Ventura e la paresi facciale: l’importanza di non arrendersi

Simona Ventura si è presentata in studio per la trasmissione “Citofonare Rai2” nonostante fosse stata colpita da una paresi facciale. Durante la puntata, ha scherzato sul problema con il regista Sergio Spanu e la collega Paola Perego, che ha sottolineato la sua bellezza nonostante l’inconveniente. Simona ha rassicurato i suoi follower su Instagram, affermando che si tratta di un disagio temporaneo causato dal freddo e incoraggiando tutti a non arrendersi davanti alle difficoltà. Nonostante questo imprevisto, la conduttrice è determinata a convolare a nozze con il giornalista Giovanni Terzi il prossimo luglio a Rimini.

Paola Perego: tra chirurgia e problemi di salute

Paola Perego non è stata da meno in quanto a ostacoli da superare. Recentemente è stata costretta ad una nefrectomia parziale a causa di una neoplasia al rene, scoperta durante un normale controllo medico. La conduttrice ha raccontato di aver affrontato con coraggio la diagnosi di carcinoma, rivelando la paura e lo shock provati di fronte a una malattia così grave. Inoltre, in passato, Paola ha dovuto abbandonare una diretta televisiva per motivi di salute, alzando preoccupazioni tra i fan. Fortunatamente, anche in quel caso si è trattato solo di un malanno passeggero, come dichiarato dalla stessa conduttrice sui social, rassicurando tutti sulla sua salute e prontezza a tornare al lavoro.