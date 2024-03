Simulato scenario di emergenza: esercitazione su un treno Firenze-Roma

Nel cuore della notte, in una simulazione ad alto realismo, un principio d’incendio è scoppiato a bordo di un treno fermo in prossimità dell’ingresso nord della galleria ferroviaria Castiglione, lungo l’asse strategico Fi-Ro. L’evento, seppur fittizio, ha visto coinvolte numerose entità e istituzioni in un’ampia esercitazione di protezione civile, finalizzata a testare e rafforzare le procedure di emergenza in caso di incidenti ferroviari.

Un coinvolgimento sinergico per la sicurezza pubblica

L’operazione ha visto la stretta collaborazione tra le Prefetture di Terni e di Viterbo, Rete Ferroviaria Italiana, Italo, FS Security, la Protezione Civile dell’Umbria, con il supporto fondamentale della Protezione Civile del Comune di Orvieto e della Provincia di Terni, unitamente ai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, il servizio sanitario di emergenza 118, la Croce Rossa Italiana e le forze dell’ordine. Questo sinergismo istituzionale ha rappresentato un esempio di coordinamento e collaborazione per garantire la massima efficienza in situazioni di emergenza.

La simulazione in dettaglio: rapidità e professionalità nelle operazioni

Il principio d’incendio, accuratamente simulato in uno dei vagoni del convoglio, ha provocato il malore degli occupanti, mettendo alla prova la prontezza e la professionalità del personale a bordo. L’allarme è stato immediatamente lanciato, consentendo l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco per fronteggiare l’emergenza e garantire la sicurezza dei passeggeri.

Il ruolo chiave dei soccorsi e del coordinamento operativo

L’entità simulata dell’incidente ha richiesto l’attivazione di un Centro di Coordinamento dei Soccorsi presso la Prefettura di Terni, in collaborazione con quella viterbese, per garantire un’organizzazione ottimale delle operazioni di salvataggio. I Vigili del Fuoco hanno agito prontamente, penetrando nella galleria da due punti diversi e assicurando la messa in sicurezza dell’area e il recupero dei passeggeri, facilitandone l’evacuazione e ripristinando la normale circolazione ferroviaria.

La continuità dell’azione: gestione dei feriti e delle persone coinvolte

Dopo l’evacuazione guidata con maestria dal personale ferroviario, l’attenzione si è concentrata sull’assistenza ai feriti da parte del personale medico del 118 e della Croce Rossa. Contestualmente, la Protezione Civile ha lavorato per identificare e registrare tutte le persone presenti a bordo, dimostrando l’importanza della pianificazione e della gestione delle emergenze in tempi di crisi.

In conclusione, l’esercitazione ha offerto un quadro dettagliato delle azioni coordinate e della risposta rapida e professionale di tutte le figure coinvolte, sottolineando l’importanza della preparazione e della collaborazione in vista di situazioni d’emergenza.