Simulazione intervento vigili del fuoco sul Duomo di Milano

Esercitazioni di Salvataggio a Milano: 10 Anni di Collaborazione tra Vigili del Fuoco e Veneranda Fabbrica del Duomo

Quattro giorni intensi di esercitazioni di salvataggio hanno segnato la conclusione ideale dei “dieci anni di collaborazione tra Vigili del Fuoco e Veneranda Fabbrica del Duomo” a Milano. Durante queste attività, i pompieri e i soccorritori hanno affrontato diverse sfide, tra cui il soccorso simulato di una persona da una guglia della cattedrale milanese.

“In quattro giorni di esercitazione si sono avvicendati nelle attività 120 unità con abilitazione Saf (Soccorso Alpino e Fluviale) dei pompieri meneghini,” ha dichiarato il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco* di Milano.

Attività di Soccorso e Simulazioni di Salvataggio

Durante le esercitazioni, i partecipanti hanno simulato il soccorso di un ferito, mettendolo in sicurezza, imbragandolo e calandolo tra le guglie utilizzando una speciale barella-toboga da 45 metri d’altezza e tecniche alpinistiche. Queste attività hanno permesso ai soccorritori di mettere in pratica le loro abilità e testare le procedure di salvataggio in un ambiente simulato ma realistico.

Conclusioni e Prospettive Future

L’importante collaborazione tra i Vigili del Fuoco e la Veneranda Fabbrica del Duomo ha permesso di rafforzare le competenze e la preparazione di entrambe le organizzazioni in caso di situazioni di emergenza. Queste esercitazioni non solo hanno evidenziato l’importanza della formazione continua, ma hanno anche sottolineato l’efficacia della sinergia tra diverse entità per garantire interventi tempestivi ed efficienti in situazioni critiche.

About The Author