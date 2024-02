“Sindaca vittima di vandalismo sessista: auto danneggiata con tacchi e slip”

Vandalismo sessista contro la sindaca di Viterbo

La sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, ha fatto una brutta scoperta questa mattina quando è andata a prendere la sua macchina parcheggiata in via Garibaldi. La vettura era stata oggetto di un atto vandalico a sfondo sessista compiuto durante la notte da ignoti. La polizia sta indagando sulla vicenda, con il supporto degli agenti della Digos di Viterbo e del reparto scientifico della questura, che stanno effettuando i rilievi sulla vettura e visionando i filmati degli impianti di videosorveglianza dei negozi vicini per identificare l’autore del gesto.

La sindaca Frontini ha ricevuto un messaggio di solidarietà da parte del presidente della Provincia, Alessandro Romoli, che ha espresso pieno sostegno alla sindaca e condannato l’atto vandalico. Romoli ha sottolineato che l’episodio non ha nulla a che fare con l’attività politica e amministrativa della sindaca, ma rappresenta un grave gesto di vandalismo a sfondo sessista. Ha inoltre evidenziato che l’attacco non colpisce solo la sindaca, ma riguarda tutti, poiché nella Tuscia non dovrebbero esserci spazio né tolleranza per stereotipi di genere, pregiudizi e messaggi sessisti.

Romoli ha espresso fiducia nelle forze dell’ordine, affermando che saranno in grado di individuare i responsabili di questo gesto inaccettabile. La solidarietà alla sindaca Frontini è stata rinnovata, sottolineando l’importanza di contrastare ogni forma di discriminazione di genere e di promuovere una società più inclusiva e rispettosa.

