Sindaci Val di Sole elogiano Orso M90 per aver compiuto le azioni necessarie

Sindaci della Val di Sole chiedono l’allontanamento dell’orso M90

Dopo l’uccisione dell’orso M90, il presidente della Comunità della Valle di Sole e sindaco di Rabbi, Lorenzo Cicolini, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione. Insieme ad altri sindaci della zona, Cicolini aveva inviato una lettera al presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e all’assessore provinciale con delega ai grandi carnivori, Roberto Failoni, per segnalare la mancanza di risultati nelle iniziative intraprese fino ad ora per correggere i comportamenti dell’orso.

“Nella lettera, abbiamo sottolineato che non possiamo più accettare situazioni di pericolo e paura per i cittadini e i frequentatori della valle”, ha dichiarato Cicolini. “Come sindaci, abbiamo il compito di garantire l’incolumità e la sicurezza dei nostri cittadini e chiediamo quindi che l’orso M90 venga allontanato definitivamente dai boschi della Val di Sole e del Trentino, nel modo che la Provincia riterrà opportuno, ma nel minor tempo possibile”.

I sindaci della Val di Sole hanno anche segnalato la presenza di un altro orso nella frazione di Bolentina di Malè, che sta creando problemi ai residenti. “Anche questo esemplare, sebbene non ancora radiocollarato, deve essere allontanato dai boschi”, hanno affermato i sindaci nella loro lettera.

Installazione di cassonetti anti-orso in Val di Sole

Parallelamente alle richieste di allontanamento degli orsi, continua anche l’installazione di cassonetti anti-orso nella valle. Secondo Cicolini, molti comuni hanno già installato i cassonetti, mentre in altri stanno ancora posizionandoli. “Possiamo dire che, per la primavera, nei luoghi più sensibili è tutto a posto”, ha spiegato Cicolini.

L’obiettivo di questi cassonetti è quello di ridurre gli incontri tra gli orsi e gli esseri umani, evitando che gli animali si avvicinino alle abitazioni alla ricerca di cibo. La speranza è che questa misura possa contribuire a prevenire situazioni di pericolo e a garantire la sicurezza dei residenti e dei visitatori della valle.

La sicurezza dei cittadini è una priorità

La richiesta dei sindaci della Val di Sole di allontanare gli orsi dalla zona evidenzia la preoccupazione per la sicurezza dei cittadini. Come ha sottolineato Cicolini, “non possiamo più accettare situazioni di pericolo e paura”. I sindaci hanno il compito di garantire l’incolumità dei loro cittadini e chiedono che vengano prese misure immediate per allontanare gli orsi problematici.

Parallelamente, l’installazione dei cassonetti anti-orso rappresenta un ulteriore sforzo per ridurre gli incontri tra gli orsi e gli esseri umani. Questa misura mira a prevenire situazioni di pericolo e a garantire la sicurezza dei residenti e dei visitatori della valle.

In conclusione, la sicurezza dei cittadini è una priorità per i sindaci della Val di Sole. La richiesta di allontanamento degli orsi e l’installazione dei cassonetti anti-orso sono azioni concrete volte a garantire un ambiente sicuro per tutti.

