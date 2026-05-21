Sindone a Roma Termini, tra storia medievale e analisi scientifiche: focus sulle ricerche dell’Università di Padova

Ultimo aggiornamento il 21 Maggio 2026 by Emiliano Belmonte

La Sacra Sindone torna al centro del dibattito culturale e scientifico con un evento ospitato nel cuore della Capitale. Presso la cappella ferroviaria della chiesa del Santissimo Crocifisso, alla stazione Termini, si è svolta una conferenza organizzata dall’associazione Templari Oggi, guidata dal presidente Mauro Giorgio Ferretti, dedicata ai misteri storici e scientifici che ancora oggi avvolgono il celebre lino custodito a Torino.

L’iniziativa ha richiamato un vasto pubblico grazie all’esposizione straordinaria di una riproduzione a grandezza naturale della Sindone, accompagnata dalla presenza scenografica dei membri dell’ordine in abiti cerimoniali.

La storia medievale della Sindone tra segreti e protezione del lino sacro

Uno dei temi centrali dell’incontro è stato il lungo percorso storico della reliquia durante il Medioevo. Secondo le ricostruzioni presentate nel corso della conferenza, i cavalieri dell’ordine medievale avrebbero avuto un ruolo determinante nella conservazione del telo, custodendolo segretamente per circa centocinquant’anni.

Il viaggio della reliquia dalla Terrasanta alla Francia

Gli studiosi intervenuti hanno ripercorso la cosiddetta peregrinatio della Sindone, evidenziando come il lino sarebbe stato sottratto al rischio di distruzione in un periodo storico segnato da forti tensioni religiose e pratiche considerate pagane.

La protezione del manufatto avrebbe consentito il trasferimento della reliquia fino alla Francia, dove il cavaliere Goffredo de Charny la affidò ai chierici di Lirey. Un passaggio che segnò l’ingresso ufficiale della Sindone nella storia documentata occidentale e nella venerazione cristiana europea.

Gli studi scientifici sulla Sindone dell’Università di Padova

Accanto agli aspetti storici, grande attenzione è stata dedicata alle più recenti indagini scientifiche sul telo sindonico. Durante l’incontro sono stati illustrati i risultati delle ricerche coordinate dal professor Giulio Fanti dell’Università di Padova, tra i massimi esperti internazionali di sindonologia.

Le analisi Enea sulle impronte e sul tessuto

Le indagini scientifiche, supportate dagli specialisti dell’Enea, si sono concentrate sulle caratteristiche microscopiche del lino e sulla natura dell’impronta impressa sul telo.

I dati illustrati durante la conferenza hanno mostrato come la Sindone continui a rappresentare una sfida aperta per la ricerca contemporanea, tra tecnologia avanzata, fisica dei materiali e analisi biologiche.

Secondo quanto emerso, le moderne tecniche di laboratorio stanno offrendo nuove prospettive di studio su uno degli oggetti più discussi della storia religiosa mondiale.

Roma Termini diventa crocevia tra fede, storia e tecnologia

L’appuntamento ospitato nella stazione Termini ha dimostrato come il tema della Sindone riesca ancora oggi a coinvolgere studiosi, appassionati e curiosi, anche in un luogo simbolo del passaggio quotidiano di migliaia di persone.

Tra ricostruzioni medievali, racconti storici e approfondimenti scientifici, la Sacra Sindone continua così a mantenere intatto il proprio fascino, sospesa tra fede, ricerca e mistero.