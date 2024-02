Sinner in semifinale ATP Rotterdam, Raonic si ritira - avvisatore.it

Jannik Sinner in semifinale al torneo Atp di Rotterdam 2024

Il giovane tennista italiano Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale del torneo Atp di Rotterdam 2024. Attualmente al quarto posto nel ranking mondiale e testa di serie numero uno, Sinner ha beneficiato del ritiro di Milos Raonic durante i quarti di finale. Il giocatore canadese, 33 anni, ha abbandonato il match dopo aver perso il primo set al tie-break e i primi due game del secondo parziale. Il punteggio finale è stato di 7-6 (7-4), 1-1 dopo 1 ora e 5 minuti di gioco. Ora Sinner si prepara ad affrontare il 27enne olandese Tallon Griekspoor, numero 29 del ranking.

Una partita equilibrata contro Raonic

Sinner ha affrontato una partita equilibrata contro Raonic. L’azzurro ha ottenuto un vantaggio iniziale sfruttando l’unica palla break concessa dal canadese, noto per il suo potente servizio. Tuttavia, non è riuscito a mantenere il vantaggio e Raonic ha pareggiato il punteggio, prolungando il primo set fino al tie-break. È stato proprio in questa fase che Sinner ha preso il controllo dell’incontro. Dopo pochi minuti, Raonic ha dovuto ritirarsi a causa di un infortunio al fianco, dando la vittoria a Sinner.

La rivincita contro Griekspoor e il cammino verso il titolo

Nella semifinale, Sinner si troverà di fronte a Tallon Griekspoor, lo stesso avversario che ha affrontato e sconfitto l’anno scorso nella semifinale di Rotterdam. Nel 2023, Sinner era arrivato a un passo dal titolo, perdendo solo nella partita decisiva contro Daniil Medvedev. Quest’anno, il russo non partecipa al torneo, quindi in caso di vittoria, Sinner supererebbe Medvedev e si piazzerebbe al terzo posto nel ranking mondiale. Tuttavia, prima di poter festeggiare, Sinner dovrà superare ancora due partite. Nell’altra semifinale, si sfideranno l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero cinque, e il bulgaro Grigor Dimitrov, sesta testa di serie.

“Sono felice di essere arrivato in semifinale a Rotterdam. Spero di poter continuare a giocare bene e di raggiungere il mio obiettivo di vincere il torneo”, ha dichiarato Sinner dopo la vittoria contro Raonic. Il giovane tennista italiano sta dimostrando un grande talento e una determinazione notevole, e i fan sono entusiasti di seguirlo nel suo cammino verso il successo. La semifinale contro Griekspoor sarà un’occasione per Sinner di dimostrare ancora una volta il suo valore e la sua ambizione nel mondo del tennis.

