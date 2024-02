Sinner potrebbe diventare il numero 3 del mondo se vince l’Atp Rotterdam

Daniil Medvedev salta il torneo di Rotterdam

Il campione in carica Daniil Medvedev ha annunciato che non parteciperà al torneo Atp 500 di Rotterdam, in programma la prossima settimana. Il numero 3 del mondo ha comunicato la sua decisione tramite i suoi profili social, spiegando che il suo corpo, in particolare il piede destro, non è ancora completamente pronto per tornare a giocare. Medvedev ha dichiarato: “Purtroppo non potrò essere presente a Rotterdam. Dopo la mia dura e lunga cavalcata a Melbourne, il mio corpo non è ancora del tutto pronto per tornare in campo”. Il tennista russo ha inoltre espresso il suo affetto per il torneo olandese, sottolineando la sua lunga storia con l’evento e sperando di poter tornare nel 2025.

Jannik Sinner sarà la testa di serie numero 1

A seguito del forfait di Medvedev, il giovane tennista italiano Jannik Sinner sarà la testa di serie numero 1 al torneo di Rotterdam. Sinner, che ha recentemente trionfato agli Australian Open, ha sconfitto proprio Medvedev in finale con una straordinaria rimonta. Il match è durato 3 ore e 45 minuti, e Sinner è riuscito a vincere con il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Grazie a questa vittoria, il talentuoso italiano potrebbe raggiungere il suo best ranking e salire al numero 3 del mondo se riuscirà a vincere anche il torneo di Rotterdam.

Medvedev spera di tornare nel 2025

Nonostante l’assenza a Rotterdam, Daniil Medvedev ha espresso la sua speranza di poter tornare a giocare nel torneo olandese nel futuro. Il tennista russo ha dichiarato: “Adoro giocare a Rotterdam e ho una lunga storia con questo evento. Spero di poter tornare nel 2025”. Medvedev ha dimostrato di essere un avversario temibile e ha raggiunto risultati significativi nel corso della sua carriera. Nonostante l’infortunio che lo ha costretto a rinunciare al torneo di Rotterdam, Medvedev continuerà a lavorare duramente per tornare in campo al più presto e dimostrare ancora una volta il suo talento.

In conclusione, il campione in carica Daniil Medvedev non parteciperà al torneo di Rotterdam a causa di un infortunio al piede destro. Jannik Sinner, fresco vincitore degli Australian Open, sarà la testa di serie numero 1 e avrà l’opportunità di salire al numero 3 del mondo se riuscirà a vincere il torneo. Nonostante l’assenza, Medvedev ha espresso la sua speranza di poter tornare a giocare a Rotterdam nel 2025.

