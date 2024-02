Sinner raggiunge la finale a Rotterdam e scala al terzo posto nel ranking Atp 2024

Jannik Sinner vola in Finale e Sale al Terzo Posto nel Ranking ATP

Jannik Sinner, il talentuoso tennista italiano di 22 anni, ha raggiunto la finale del torneo ATP di Rotterdam 2024 e ha conquistato il terzo posto nel ranking mondiale. Attualmente al quarto posto, Sinner ha sconfitto l’olandese Tallon Griekspoor in semifinale con un netto 6-2, 6-4 in soli 1h22′. Questa vittoria rappresenta il suo 14° successo consecutivo tra il 2023 e il 2024, consentendogli di superare il russo Daniil Medvedev e di piazzarsi al terzo posto, dietro al serbo Novak Djokovic e allo spagnolo Carlos Alcaraz.

“Sono molto felice di aver raggiunto la finale e di salire al terzo posto nel ranking. È frutto di tanto impegno e sacrificio”.

Sinner Vicino al 12° Titolo della Carriera

Jannik Sinner, testa di serie numero 1 a Rotterdam, si trova a un passo dal conquistare il suo 12° titolo in carriera. Nel primo set, l’italiano ha dominato senza troppi problemi, ottenendo due break che gli hanno garantito un solido 6-2. La situazione è cambiata nel secondo parziale, con Griekspoor più competitivo nonostante l’intervento del fisioterapista. Tuttavia, l’olandese non è riuscito a sfruttare le opportunità a disposizione, commettendo errori cruciali che hanno favorito la vittoria di Sinner per 6-4.

“È stata una partita intensa, ma sono riuscito a rimanere concentrato e a portare a casa la vittoria. Non vedo l’ora di giocare la finale”.

Sinner sfiderà De Minaur in Finale

Nella finale del torneo ATP di Rotterdam, Jannik Sinner affronterà Alex De Minaur. L’australiano, numero 5 del tabellone, ha sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov in semifinale con un doppio 6-3. Sinner ha attualmente un vantaggio di 6-0 nei confronti diretti con De Minaur, avendolo sconfitto per l’ultima volta nella finale di Coppa Davis dello scorso anno.

