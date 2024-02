Sinner rifiuta invito a Sanremo, Amadeus lo sostituisce

Federica Brignone sostituisce Jannik Sinner al Festival di Sanremo

Secondo quanto riportato da Dagospia, Amadeus ha trovato una sostituta dopo il rifiuto di Jannik Sinner. Sarà Federica Brignone, campionessa di scii alpino, a salire sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo.

Una scelta sportiva per promuovere le Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Il direttore artistico ha deciso di inserire una componente sportiva nel festival, chiamando l’atleta olimpica Federica Brignone. La presenza della sciatrice sul palco servirà anche a promuovere le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Amadeus ha dichiarato durante una conferenza stampa che ci saranno momenti dedicati a questo grande evento che si terrà tra due anni.

Chi è Federica Brignone, la campionessa di scii alpino

Federica Brignone è una sciatrice nata nel 1990 specializzata nello scii alpino. È stata la prima italiana a vincere la Coppa del Mondo generale e ha conquistato tre medaglie olimpiche, di cui due a Pechino nel 2018 e una a Pyeongchang nel 2022. Il suo punto forte è lo slalom gigante.

La diatriba tra Amadeus e Jannik Sinner

Dopo la vittoria agli Australian Open, Amadeus ha pubblicamente invitato Jannik Sinner a partecipare al Festival di Sanremo. L’invito è stato fatto attraverso un annuncio su Instagram, suscitando critiche per il modo in cui è stato gestito. Alcuni hanno ritenuto che Amadeus abbia messo il tennista in una posizione scomoda e abbia sminuito la sua figura. Tuttavia, dopo la mancata risposta immediata, Amadeus ha capito di aver commesso un errore e ha ritrattato l’invito. Successivamente, Jannik Sinner ha dichiarato pubblicamente che al momento Sanremo non è una delle sue priorità e ha declinato l’invito. Dopo una settimana, Amadeus ha trovato la sostituta ideale in Federica Brignone per il Festival di Sanremo.

