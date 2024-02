Sinner trionfa nel torneo Atp di Rotterdam, terzo nel ranking

Jannik Sinner trionfa nel torneo Atp di Rotterdam 2024

Jannik Sinner ha conquistato il titolo nel torneo Atp di Rotterdam 2024, sconfiggendo in finale l’australiano Alex De Minaur con un punteggio di 7-5, 6-4 in 2 ore e 6 minuti. Grazie a questa vittoria, a partire da domani, lunedì 19 febbraio, il giovane tennista italiano diventerà il nuovo numero 3 nel ranking Atp, superando il russo Daniil Medvedev. Questo è il secondo titolo stagionale per Sinner dopo la vittoria agli Australian Open e il suo 12° titolo in carriera. Durante il torneo, Sinner ha allungato a 14 la serie di partite vinte consecutivamente tra il 2023 e il 2024, dimostrando la sua grande forma.

Sinner ha ottenuto la settima vittoria su altrettanti incontri diretti con De Minaur, dimostrando ancora una volta la sua superiorità sul campo. Nonostante alcuni momenti di difficoltà, Sinner è riuscito a interpretare al meglio i momenti chiave del match, sfruttando le sue accelerazioni per fare la differenza quando contava davvero.

La Partita

Primo Set

Nel primo set, il servizio ha giocato un ruolo predominante nei primi 4 game, che sono scivolati via senza palle break. Tuttavia, sul punteggio di 2-2, De Minaur ha commesso degli errori che hanno permesso a Sinner di conquistare il break e prendere il controllo del set. Nonostante De Minaur abbia cercato di rimanere agganciato nel punteggio, Sinner è riuscito a chiudere il set con il punteggio di 7-5 dopo aver sprecato 4 set point.

Secondo Set

Il secondo set è iniziato senza grandi scossoni, ma è stato nel quarto game che Sinner ha dovuto affrontare qualche difficoltà. De Minaur ha avuto due palle break, ma non è riuscito a sfruttarle, permettendo a Sinner di restare in vantaggio. Successivamente, Sinner è riuscito a conquistare il break decisivo e a portarsi sul 3-2. Nonostante De Minaur abbia cercato di rimanere in partita, Sinner ha mantenuto la sua determinazione e ha chiuso il set con il punteggio di 6-4, assicurandosi la vittoria nel torneo di Rotterdam.

