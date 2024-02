Sintomi chiave Long Covid pediatrico: studio internazionale

Identificare i Sintomi Chiave del Long Covid nei Bambini

Long Covid nei bambini è caratterizzato da sintomi chiave che coinvolgono diverse aree, come affaticamento, sintomi gastro-intestinali, problemi neuro-cognitivi e fisici, sintomi cardiovascolari, malessere post-sforzo e alterazioni nella vita quotidiana. Un team di esperti, guidato dal King’s College di Londra con la collaborazione dell’OMS e della Pediatria della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, ha identificato queste “spie rosse” per riconoscere la sindrome post Sars-CoV-2. Lo studio è stato pubblicato sull’European Respiratory Journal.

Le 7 aree chiave dei sintomi del Long Covid nei bambini sono state definite da una squadra internazionale di esperti.

Il lavoro mira a uniformare la raccolta dati e accelerare la comprensione della sindrome post-Covid nei giovani.

Strumenti per la Valutazione dei Sintomi e Misurazione

Il team internazionale ha anche proposto strumenti per misurare i sintomi principali del Long Covid nei bambini. Gli autori sottolineano l’importanza di armonizzare globalmente i dati per migliorare le conoscenze e definire strategie di intervento efficaci. Questo sforzo di standardizzazione, definito come un “‘esperanto’ della scienza” dagli esperti, guiderà le future ricerche sulla sindrome post Covid. Il Prof. Danilo Buonsenso, esperto di Pediatria all’università Cattolica e al Gemelli, ha contribuito al consenso sulle espressioni e sulle misurazioni della condizione.

Con il metodo Delphi consensus, il team ha concordato su come identificare e misurare i sintomi del Long Covid nei bambini e negli adolescenti.

Impatto del Long Covid nei Bambini e Raccomandazioni per il Futuro

Sebbene la maggior parte delle persone guarisca rapidamente dall’infezione da Covid-19, un numero significativo sviluppa sintomi persistenti o ricorrenti, inclusi bambini e adolescenti. Tuttavia, le ricerche sull’effetto a lungo termine del Covid si sono concentrate principalmente sugli adulti, lasciando lacune nella comprensione della sindrome nei giovani. La definizione di un insieme di caratteristiche e misure per valutare il Long Covid nei bambini è cruciale per uniformare il linguaggio e accelerare lo sviluppo di trattamenti basati su evidenze.

Gli esperti raccomandano l’uso delle misure stabilite per standardizzare le ricerche future sul Long Covid nei giovani.

L’adozione di un linguaggio scientifico comune a livello globale migliora la raccolta e la comparazione dei dati per sviluppare linee guida efficaci.

Attraverso la collaborazione internazionale e l’armonizzazione dei metodi di valutazione, la ricerca mira a migliorare la comprensione e il trattamento del Long Covid nei bambini, riducendo l’impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti affetti dalla sindrome.

