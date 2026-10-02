SIS Roma, parte la stagione 2026/27: esordio a Bogliasco e ottobre subito decisivo

Ultimo aggiornamento il 2 Ottobre 2026 by Emiliano Belmonte

Il conto alla rovescia è terminato. Sabato 3 ottobre la SIS Roma farà il suo debutto nella Serie A1 femminile 2026/27 affrontando in trasferta l’AGN Energia Bogliasco 1951. Sarà la prima di sei partite in meno di un mese per le giallorosse, attese da un avvio intenso tra campionato e Champions League.

Una nuova stagione, un gruppo rinnovato e subito un calendario che non lascia spazio a lunghe fasi di rodaggio. La SIS Roma è pronta a tornare in acqua e sabato 3 ottobre inizierà ufficialmente il proprio cammino nella Serie A1 femminile di pallanuoto 2026/27.

Il primo appuntamento è fissato alle 15.30, quando le giallorosse saranno ospiti dell’AGN Energia Bogliasco 1951 nella giornata inaugurale del massimo campionato italiano.

La trasferta in Liguria segnerà l’inizio di un’annata che vedrà la formazione romana impegnata ancora una volta su più fronti. Alla Serie A1 si aggiungeranno infatti la Coppa Italia e la Champions League, con il debutto nella competizione europea previsto già nell’ultimo fine settimana di ottobre.

SIS Roma, una stagione 2026/27 da vivere su tre fronti

Dopo settimane di preparazione, è arrivato il momento di lasciare spazio alle partite ufficiali. Allenamenti, lavoro fisico e costruzione degli equilibri di squadra hanno accompagnato la SIS Roma verso un esordio che rappresenta il primo vero test della nuova stagione.

La formazione giallorossa riparte con un gruppo rinnovato e con la volontà di proseguire il percorso intrapreso negli ultimi anni.

L’obiettivo è continuare a crescere mantenendo un livello competitivo elevato, sia in Italia sia in Europa. Un percorso che inevitabilmente richiederà tempo, soprattutto per trovare gli automatismi necessari e permettere al gruppo di esprimersi con continuità.

La stagione sarà lunga e il calendario particolarmente impegnativo. Per questo motivo la capacità di affrontare una partita alla volta potrà diventare uno degli aspetti più importanti dell’annata.

Il primo mese, però, metterà immediatamente alla prova la squadra.

Serie A1 femminile, sabato l’esordio contro Bogliasco

La prima tappa del nuovo cammino sarà Bogliasco.

Sabato 3 ottobre, alle ore 15.30, la SIS Roma scenderà in acqua contro l’AGN Energia Bogliasco 1951 per la prima giornata della Serie A1 femminile.

Un appuntamento che arriva dopo una lunga fase di preparazione e che permetterà allo staff tecnico di avere le prime indicazioni sul lavoro svolto nelle ultime settimane.

Le partite ufficiali hanno inevitabilmente un peso diverso rispetto agli allenamenti e ai test precampionato. Intensità, gestione dei momenti della gara e capacità di mantenere alta la concentrazione diventeranno immediatamente elementi centrali.

Per questo la trasferta ligure rappresenta molto più di un semplice punto di partenza sul calendario: sarà il primo passaggio per iniziare a costruire identità, ritmo e continuità.

Capanna presenta Bogliasco: «Avversario vivo e ostico»

Alla vigilia del debutto, Marco Capanna ha indicato con chiarezza quale dovrà essere l’approccio della sua squadra alla prima giornata.

«Iniziamo il Campionato contro un avversario vivo e ostico. Vogliamo avere attenzione e cominciare bene questa nuova stagione».

L’attenzione sarà quindi una delle parole chiave dell’esordio. La SIS Roma dovrà entrare immediatamente nel ritmo della competizione, anche perché il calendario delle settimane successive offrirà pochissime pause.

Bogliasco sarà soltanto il primo appuntamento di un mese nel quale le giallorosse saranno chiamate a scendere in acqua praticamente ogni settimana.

Ottobre senza sosta: cinque gare di Serie A1

Dopo l’esordio in trasferta, il calendario proporrà alla SIS Roma due partite consecutive in casa.

Sabato 10 ottobre arriverà la sfida contro la Vela Nuoto Ancona, primo appuntamento interno della nuova stagione.

Sette giorni più tardi, sabato 17 ottobre, le giallorosse torneranno nuovamente in acqua per affrontare la Rapallo Pallanuoto.

Il ritmo aumenterà ulteriormente nella settimana successiva. Mercoledì 21 ottobre sarà infatti il momento della sfida contro la SS Lazio, prima gara infrasettimanale del campionato e appuntamento particolarmente significativo per la pallanuoto della Capitale.

Soltanto tre giorni dopo, sabato 24 ottobre, la SIS Roma sarà nuovamente impegnata in Serie A1, questa volta contro il Sori Pool Beach.

Cinque giornate di campionato nell’arco di tre settimane che renderanno ottobre un primo importante banco di prova per la condizione fisica e per la crescita del nuovo gruppo.

SIS Roma in Champions League: debutto il 31 ottobre

Concluso il primo ciclo di partite di Serie A1, per la SIS Roma arriverà subito il momento di rivolgere lo sguardo all’Europa.

Sabato 31 ottobre è infatti in programma il primo appuntamento della stagione in Champions League, con il Group Stage 1.

Avversaria e sede saranno definite al termine del Qualification Round, ma la data è già cerchiata sul calendario.

Il ritorno alla dimensione europea rappresenterà un passaggio importante della stagione. Affrontare la Champions League significa confrontarsi con avversarie di alto livello e, contemporaneamente, imparare a gestire il passaggio continuo tra competizioni differenti.

La capacità di recuperare energie e mantenere alta la concentrazione diventerà quindi fondamentale, soprattutto in un mese nel quale il calendario porterà la squadra a disputare sei partite ufficiali.

Il calendario della SIS Roma a ottobre

Il programma del primo mese della stagione 2026/27 è già particolarmente ricco.

Sabato 3 ottobre – Serie A1, 1ª giornata

AGN Energia Bogliasco 1951 – SIS Roma

Sabato 10 ottobre – Serie A1

SIS Roma – Vela Nuoto Ancona

Sabato 17 ottobre – Serie A1

SIS Roma – Rapallo Pallanuoto

Mercoledì 21 ottobre – Serie A1

SS Lazio – SIS Roma

Sabato 24 ottobre – Serie A1

SIS Roma – Sori Pool Beach

Sabato 31 ottobre – Champions League, Group Stage 1

Avversaria e sede saranno definite al termine del Qualification Round.

Da Bogliasco comincia il nuovo cammino della SIS Roma

Il primo mese della stagione offre quindi già una fotografia di ciò che attende la SIS Roma nel 2026/27: partite ravvicinate, campionato, impegni europei e la necessità di trovare rapidamente equilibrio all’interno di un gruppo rinnovato.

Non sarà ottobre, naturalmente, a definire un’intera stagione. Potrà però rappresentare una fase importante per costruire quelle certezze necessarie ad affrontare i mesi successivi.

La priorità, per ora, resta una sola: Bogliasco.

Sabato pomeriggio il lavoro svolto durante la preparazione lascerà definitivamente spazio alla competizione. Alle 15.30 arriverà il primo fischio della nuova Serie A1 e per la SIS Roma inizierà un altro lungo viaggio.

La stagione 2026/27 è pronta a cominciare.