Sisal punta sulla cultura dell’innovazione per lo sviluppo aziendale

Sisal investe nell’innovazione digitale per il futuro del Paese

Francesco Durante, amministratore delegato di Sisal, ha sottolineato l’importanza della strategia di innovazione dell’azienda durante l’inaugurazione di ‘FutureS’, un ciclo di incontri voluti da Sisal per discutere dei temi che delineano il futuro del Paese. Durante l’evento, Durante ha affermato: “La strategia di innovazione di Sisal consiste nell’allocare le nostre risorse cercando di costruire e sviluppare una cultura dell’innovazione all’interno dell’azienda”.

Durante il suo intervento, Durante ha spiegato come Sisal abbia deciso di spostare il proprio focus sul digitale, investendo nel medio termine nella formazione digitale per rendere le competenze accessibili a tutti e per essere attivi sul mercato del lavoro. Inoltre, Durante ha sottolineato l’importanza della collaborazione con il mondo accademico, citando l’esempio del Politecnico di Torino, per creare competenze professionali richieste dal mercato del lavoro.

Durante l’evento, Durante ha anche evidenziato l’importanza dell’innovazione tecnologica e della responsabilità delle aziende nello sviluppo tecnologico sostenibile. Ha sottolineato che le tecnologie accessibili sono un tema cruciale da affrontare.

