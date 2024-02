Sit-in Dem contro la presenza televisiva di Meloni davanti alla Rai

La segretaria Pd: “Servizio pubblico trasformato in macchina di propaganda, la misura è colma” e invoca una riforma

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha partecipato a un sit-in per la libertà di stampa davanti alla sede Rai di viale Mazzini. Durante l’evento, Schlein ha criticato il modo in cui il servizio pubblico è stato ridotto a un mezzo di propaganda per il governo. Ha anche condannato gli attacchi costanti al giornalismo di inchiesta da parte del governo.

Schlein ha ringraziato le associazioni e le forze politiche di opposizione presenti, come Più Europa, socialisti, Italia Viva e Avs, per il loro sostegno. Ha sottolineato l’importanza di unire le forze per difendere i principi fondamentali del servizio pubblico e della libertà di stampa.

Secondo Schlein, il servizio pubblico è stato trasformato in una macchina di propaganda e gli ascolti sono diminuiti. Ha affermato che il governo ha adottato un atteggiamento di gestione proprietaria e ha criticato la mancanza di criteri di gestione aziendale. Schlein ha sottolineato che fare servizio pubblico significa garantire l’imparzialità dell’informazione e che tradire questo mandato equivale a tradire la fiducia dei cittadini.

“Via i partiti dalla Rai, facciamo insieme la riforma”

Schlein ha annunciato che arriverà il Media Freedom Act europeo e ha ringraziato le altre forze politiche per la collaborazione. Ha sottolineato la necessità di una riforma del sistema di governance della Rai e di renderla finalmente indipendente dall’influenza della politica e dei partiti. Questo, secondo Schlein, garantirà una migliore qualità del servizio pubblico. Ha invitato tutti i partiti a fare autocritica e a lavorare insieme per realizzare questa riforma.

Schlein ha affermato che la qualità della democrazia dipende dalla libertà e dal pluralismo dell’informazione, che sono diritti di tutti i cittadini. Ha sottolineato che la Rai appartiene a tutti gli italiani e le italiane e che è importante assicurare un servizio pubblico di alta qualità.

Ranucci al sit-in: “Nostro unico editore è il pubblico”

Al sit-in ha partecipato anche Sigfrido Ranucci di Report. Ranucci ha dichiarato di sentirsi un giornalista libero e di aver sempre svolto il suo lavoro in piena libertà. Ha partecipato all’evento perché ritiene che la libertà di stampa sia un valore fondamentale. Ha sottolineato la necessità di una riforma che liberi la Rai dall’influenza dei partiti, tenendo presente che l’unico editore possibile è il pubblico.

About The Author