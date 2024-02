Situazione drammatica a Caltanissetta: anziani sedati e ingabbiati, sequestrata casa di riposo

Scandalo in Casa di Riposo: Anziani Abbandonati e Sedati

Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta hanno fatto una scoperta scioccante in una casa di riposo: anziani abbandonati per diverse ore e sedati durante la notte con tranquillanti somministrati senza prescrizione medica da personale non qualificato. Questo ha portato all’arresto di quattro persone, di cui tre appartenenti allo stesso nucleo familiare, con accuse che vanno dal sequestro di persona all’esercizio abusivo della professione sanitaria e all’abbandono di incapaci.

Le indagini, avviate a giugno del 2023, hanno rivelato una gestione illecita dell’assistenza agli ospiti della struttura, mettendoli in una situazione di grave pericolo per la loro incolumità personale. Gli anziani venivano lasciati soli per lunghe ore, senza assistenza adeguata, soprattutto durante la notte, all’interno della casa di riposo.

«Una situazione di grave pericolo per la loro incolumità personale, senza adeguata assistenza – soprattutto notturna – all’interno della struttura», hanno dichiarato gli investigatori dell’Arma. Inoltre, la struttura mancava di requisiti organizzativi e igienico-sanitari adeguati, con servizi igienici privi di coperture, scarsità di bagni per persone con disabilità e condizionatori non funzionanti. Inoltre, mancavano figure professionali qualificate per garantire la salute dei pazienti.

Somministrazione Illegale di Farmaci e Sequestro di Persona

A causa di una politica gestionale finalizzata al risparmio, gli anziani ospiti venivano sedati con tranquillanti senza prescrizione medica per compensare la mancanza di personale, soprattutto durante la notte, riducendo così il rischio di fornire un’assistenza attiva. Uno degli indagati è accusato di aver commesso il reato di sequestro di persona, avendo rinchiuso un anziano nel suo letto con griglie di ferro, impedendogli di muoversi liberamente durante la notte.

I carabinieri hanno posto sotto sequestro la casa di riposo, affidandola a un amministratore giudiziario, e hanno condotto un’ispezione igienico-sanitaria con il Nucleo antisofisticazione e sanità di Ragusa per verificare ulteriori irregolarità. Il personale medico ha eseguito accertamenti sullo stato di salute degli anziani, mentre i quattro indagati sono stati posti ai domiciliari.

Conclusioni

Questo grave scandalo nella casa di riposo di Caltanissetta ha portato all’arresto di quattro persone e al sequestro della struttura. Gli anziani, anziché ricevere cure adeguate e rispetto, sono stati vittime di abbandono, sedazione illegale e persino di sequestro di persona. Le autorità stanno indagando a fondo per assicurarsi che simili abusi non accadano mai più e che gli anziani ricevano l’assistenza e il rispetto che meritano.

