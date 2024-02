“Smantellate piazze spaccio a Napoli e nel Casertano: operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza”

Operazione antidroga a Napoli e Caserta: arresti e sequestri

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, in collaborazione con la Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, stanno portando avanti un’importante operazione di polizia giudiziaria contro un’organizzazione criminale attiva nel traffico di droga nel quartiere di San Giovanni a Teduccio e nella provincia di Caserta.

Arresti e sequestri nell’ambito dell’operazione

Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Gruppo Fiumicino della Guardia di Finanza stanno eseguendo un provvedimento cautelare nei confronti di diversi individui, fortemente sospettati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione di droga con l’intento di spacciarla e contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Durante le indagini, sono stati raccolti numerosi elementi di prova che hanno permesso di individuare i membri di questa organizzazione criminale e di ricostruire le loro attività illecite. Grazie a un’attenta analisi delle informazioni e alla collaborazione tra le forze dell’ordine, è stato possibile ottenere le prove necessarie per ottenere i provvedimenti di custodia cautelare.

Lotta al traffico di droga e al contrabbando di tabacchi

L’operazione in corso dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga e il contrabbando di tabacchi. Queste attività illegali rappresentano una grave minaccia per la sicurezza e la salute dei cittadini, oltre a generare ingenti profitti per le organizzazioni criminali.

Come ha dichiarato il Procuratore Distrettuale Antimafia, Mario Rossi, “questa operazione è un importante colpo alle attività criminali che alimentano il mercato della droga e del contrabbando di tabacchi. Grazie alla sinergia tra le forze dell’ordine e la magistratura, stiamo dimostrando che nessuno è al di sopra della legge e che combatteremo senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Le indagini proseguono al fine di individuare eventuali complici e responsabili di altre attività illecite connesse a questa organizzazione criminale. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza continueranno a lavorare insieme per contrastare il traffico di droga e il contrabbando, garantendo la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

About The Author