Sneakers autunno 2025: i modelli imperdibili per tornare in città con stile

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2025 by Emiliano Belmonte

Il rientro dalle vacanze segna un momento di ripartenza e le sneakers diventano protagoniste assolute del guardaroba. Comfort, versatilità e design sono i tre elementi chiave che caratterizzano le tendenze dell’autunno 2025, con modelli capaci di adattarsi ai diversi momenti della giornata e di interpretare al meglio le atmosfere urbane.

Vaneda V-Sneakers con suola Michelin

La proposta di Vaneda è pensata per chi desidera unire spirito urbano e performance tecnica. Le V-Sneakers sono realizzate in tessuto tecnico con inserti in pelle e si distinguono per la suola Michelin con tecnologia Fiberlite, che offre grip e flessibilità anche sulle superfici più scivolose. Leggere e traspiranti, sono perfette per affrontare le giornate intense tra lavoro, spostamenti e tempo libero, senza rinunciare allo stile. Prezzo: 133,99 € – scoprile qui.

Veja V-90

Tra i modelli più apprezzati dell’autunno 2025 troviamo le Veja V-90, simbolo di minimalismo e sostenibilità. La loro linea pulita e senza tempo le rende facilmente abbinabili a qualsiasi outfit, dal jeans alle soluzioni più eleganti. Prodotte con materiali attenti all’ambiente, rappresentano una scelta consapevole per chi vuole unire estetica e responsabilità. Prezzo medio: 132 €.

Puma Speedcat

Il fascino delle linee retrò è il punto di forza delle Puma Speedcat, sneakers che rievocano l’estetica delle scarpe da corsa degli anni Novanta. Il profilo basso e affusolato le rende adatte a chi ama un look dinamico ma allo stesso tempo raffinato. Perfette per la città, sono scarpe che trasmettono energia e carattere, senza rinunciare al comfort necessario nelle giornate più frenetiche. Prezzo medio: 120 €.

Adidas Samba

Le Adidas Samba tornano ciclicamente a imporsi come uno dei modelli più iconici del brand. Con la loro combinazione di tomaia in pelle e suola in gomma, incarnano l’essenza della sneaker versatile e senza tempo. Nell’autunno 2025 confermano il loro ruolo di classico urbano, ideale per chi cerca una scarpa comoda, resistente e adatta a ogni occasione, dal lavoro al tempo libero. Prezzo medio: 110 €.

Asics Gel-NYC

Il richiamo al mondo running è evidente nelle Asics Gel-NYC, che reinterpretano le scarpe sportive dei primi anni Duemila in chiave lifestyle. Grazie alla tecnologia Gel, offrono ammortizzazione e supporto anche durante le giornate più intense, diventando una valida alternativa per chi vive costantemente in movimento. Il loro design moderno, ma con richiami retrò, le rende una scelta versatile per affrontare l’autunno 2025 con energia e comodità. Prezzo medio: 140 €.

Il panorama sneakers dell’autunno 2025 unisce tradizione e innovazione, minimalismo e tecnicità. Le Vaneda V-Sneakers rappresentano la novità più interessante, grazie alla combinazione di materiali di qualità e suola Michelin, ma non mancano alternative consolidate come le Veja V-90, le Puma Speedcat, le Adidas Samba e le Asics Gel-NYC. In comune, tutte queste proposte offrono una visione del ritorno in città come momento di stile e di movimento, con un occhio attento al comfort quotidiano.