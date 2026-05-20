Sociale (ASP San Michele): “L’Europa guarda al modello Lazio.

Ultimo aggiornamento il 20 Maggio 2026 by Emiliano Belmonte

Il Centro di giustizia riparativa “Astrea” dell’ASP San Michele protagonista alla Social Services Conference 2026”

Regione Lazio e ASP San Michele protagonisti nell’ambito dell’European Social Services Conference 2026, il principale appuntamento europeo dedicato all’innovazione e allo sviluppo dei servizi sociali. La Conferenza, giunta alla sua 34a edizione, ha ospitato numerosi tavoli tematici e diversi casi di studio tra cui “Astrea”, il primo Centro di Giustizia Riparativa del Lazio per il distretto della Corte d’Appello di Roma.

Nel corso dei panel in programma dal 17 al 20 maggio a La Valletta (Malta), l’esperienza del Centro Astrea è stata illustrata nella giornata del 18 maggio come modello di attuazione territoriale delle politiche di giustizia riparativa previste dalla Riforma Cartabia. Il Centro, gestito dall’ASP Istituto Romano di San Michele nell’ambito del Protocollo tra Ministero della Giustizia e Regione Lazio, rappresenta infatti un presidio innovativo dedicato ai programmi di giustizia riparativa e alla diffusione di percorsi fondati sul dialogo, sulla responsabilizzazione e sulla ricomposizione dei conflitti.

Tra i membri della delegazione hanno figurato per la Regione Lazio, Ornella Guglielmino, Direttrice della Direzione regionale Inclusione Sociale, e Antonio Mazzarotto, Dirigente Area Terzo Settore e Innovazione Sociale; per l’ASP Istituto Romano di San Michele, il Presidente Giovanni Libanori e il Direttore Serafino Giuliani; a chiudere la delegazione l’Avv. Giorgia Venerandi, referente del Centro per l’ASP San Michele, e l’Avv. Maria Guidone, mediatore esperto presso il CGR Astrea.

“La presenza del Centro Astrea all’European Social Services Conference – dichiara il Presidente dell’ASP Istituto Romano di San Michele, Giovanni Libanori – rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto dall’Istituto insieme alla Regione Lazio e al Ministero della Giustizia. La giustizia riparativa è oggi uno strumento fondamentale per costruire comunità più inclusive e rafforzare percorsi di responsabilità e coesione sociale”.

La partecipazione all’European Social Services Conference 2026, evento di rilievo internazionale che riunisce istituzioni pubbliche, accademici e professionisti impegnati nell’evoluzione dei servizi sociali a livello europeo, conferma il ruolo dell’ASP Istituto Romano di San Michele nei processi di innovazione sociale e nello sviluppo di modelli territoriali avanzati.