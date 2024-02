Sofia Goggia dimessa dalla clinica: aggiornamenti sul suo stato di salute

Sofia Goggia dimessa dalla clinica dopo l’intervento chirurgico

La campionessa di sci alpino Sofia Goggia è stata dimessa dalla clinica La Madonnina di Milano, dove è stata operata per la riduzione di una frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro. L’intervento è stato necessario a seguito di un infortunio durante un allenamento di gigante a Pontedilegno. Secondo quanto riportato dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) sul proprio sito web, il decorso post-operatorio sta procedendo regolarmente.

Riabilitazione a casa per Sofia Goggia

Dopo l’intervento chirurgico, Sofia Goggia ha iniziato la fase passiva di fisioterapia. La sua riabilitazione proseguirà a casa, in accordo con la Commissione Medica FISI. La campionessa bergamasca, nota anche per la sua carriera nel mondo della finanza, continuerà il percorso di recupero nel comfort del suo ambiente domestico. La FISI non ha fornito ulteriori dettagli sulle tempistiche previste per il ritorno alle competizioni.

Un passo alla volta per la fuoriclasse azzurra

Sofia Goggia, che ha dimostrato il suo talento sulle piste da sci in numerose occasioni, dovrà affrontare con pazienza e determinazione il percorso di riabilitazione. Come riportato dalla FISI, il suo decorso post-operatorio procede regolarmente, ma sarà necessario del tempo per recuperare completamente. La campionessa bergamasca, con la sua tenacia e la sua passione per lo sport, affronterà questa sfida con la stessa grinta che l’ha contraddistinta nelle sue performance sulle piste da sci.

In conclusione, Sofia Goggia è stata dimessa dalla clinica dopo l’intervento chirurgico al pilone tibiale destro. La sua riabilitazione proseguirà a casa, sotto la supervisione della Commissione Medica FISI. Nonostante l’infortunio, la campionessa bergamasca affronterà questa sfida con la determinazione che l’ha contraddistinta durante tutta la sua carriera.

