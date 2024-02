"Sogno italiano trionfa in prima serata: Il Ragazzo che Sognò l’Italia" - avvisatore.it

“Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia” trionfa in prime time con oltre 3 milioni di telespettatori

La seconda e ultima puntata della serie “Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia” trasmessa su Rai1 ha conquistato il pubblico italiano, vincendo la serata con un totale di 3.310.000 telespettatori, pari al 19% di share. La serie, che racconta la storia di un giovane ragazzo che sogna di cambiare il destino del suo paese, ha saputo coinvolgere il pubblico con la sua trama avvincente e le performance degli attori.

Lipsia-Real Madrid al secondo posto degli ascolti con oltre 2 milioni di telespettatori

La partita di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Lipsia e Real Madrid è stata la seconda scelta del pubblico italiano per la serata televisiva. La partita ha ottenuto un totale di 2.486.000 telespettatori, pari al 12.4% di share. Il match è stato seguito con grande interesse dagli appassionati di calcio, che hanno potuto assistere a una partita emozionante e ricca di colpi di scena. Il primo tempo ha registrato un picco di 2.704.000 telespettatori e il 12.6% di share, mentre il secondo tempo ha ottenuto 2.282.000 telespettatori e il 12.3% di share.

“Mad in Italy” conquista il terzo posto degli ascolti

Il programma “Mad in Italy” trasmesso su Rai2 si è piazzato al terzo posto degli ascolti con un totale di 752.000 telespettatori, pari al 4.6% di share. Il programma, condotto da Paolo Ruffini, ha intrattenuto il pubblico con una serie di sketch comici e ospiti speciali. La formula vincente del programma ha saputo conquistare il pubblico italiano, che ha apprezzato l’umorismo e la freschezza delle gag proposte.

Fuori dal podio, ma comunque con un buon risultato, si è piazzato il programma “Le Iene” trasmesso su Italia1, che ha interessato 1.574.000 telespettatori, pari all’11.2% di share. Su Rai3, il programma “A modo mio – Patty Pravo” ha registrato 711.000 telespettatori, pari al 3.7% di share. Su Rete4, il talk show “È Sempre Cartabianca” ha ottenuto 677.000 telespettatori, pari al 4.8% di share. Su La7, il programma “DiMartedì” ha intercettato 1.366.000 telespettatori, corrispondenti all’8.2% di share. Su Tv8, il film “Io prima di te” ha registrato 541.000 telespettatori con il 3.1% di share, mentre sul Nove, il programma “Sono nata il 23” ha registrato 557.000 spettatori con uno share del 3.1%.

In conclusione, la seconda puntata di “Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia” ha trionfato in prime time, conquistando il pubblico italiano con la sua storia appassionante. La partita di Champions League tra Lipsia e Real Madrid si è piazzata al secondo posto degli ascolti, mentre il programma “Mad in Italy” si è piazzato al terzo posto. Gli altri programmi trasmessi dalle diverse reti hanno ottenuto risultati variabili, ma comunque apprezzabili.

