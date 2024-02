Sommer parla dell’esperienza in Italia: “Fantastico, ma spesso sottovalutato”

Yann Sommer: la sua esperienza all’Inter

Il portiere Yann Sommer ha recentemente parlato con Neue Zürcher Zeitung riguardo alla sua esperienza con l’Inter. Sommer si è mostrato entusiasta riguardo alla sua nuova vita a Milano, sottolineando diversi aspetti positivi del suo trasferimento in Italia. Ha dichiarato:

«È fantastico: il cibo, il clima, il paesaggio, la gente, la città di Milano, l’Inter. Abitiamo vicino al confine con la Svizzera e vicino al campo di allenamento dell’Inter, siamo anche in Ticino e ci sentiamo a nostro agio sotto ogni aspetto.»

Milano: una nuova casa per la famiglia Sommer

Emozioni e cambiamenti per la famiglia

La passione dei tifosi e le emozioni di San Siro

Parlando della sua esperienza con l’Inter, Yann Sommer ha evidenziato l’importanza dei tifosi e l’atmosfera unica che si respira a San Siro. Ha sottolineato:

«Qui in Italia la passione dei tifosi è straordinaria. Prima di trasferirmi sapevo che l’Inter era un club ricco di tradizione. E per me era chiaro che San Siro fosse leggenda. Ma quando ho giocato per la prima volta con l’Inter in uno stadio tutto esaurito è stato davvero speciale.»

L’atmosfera unica di San Siro

L’amore dei tifosi per l’Inter

Gli oneri e le emozioni del calcio professionistico

Infine, Yann Sommer ha toccato un punto delicato riguardo agli oneri che i calciatori professionisti con famiglia devono affrontare, specialmente durante le trasferte e le partite. Ha evidenziato:

«A volte si sottovaluta cosa significhi questo onere per i calciatori con famiglia e figli. Queste emozioni e questo entusiasmo sono enormi, l’amore dei tifosi per l’Inter è quasi sconfinato.»

Le sfide delle trasferte per i calciatori con famiglia

L’entusiasmo e l’amore dei tifosi per l’Inter

