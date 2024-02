Sondaggio: Ia in medicina utile per il 68% degli italiani - avvisatore.it

La Visione degli Italiani sull’Intelligenza Artificiale in Medicina

Secondo la ricerca Ipsos ‘Priorità e aspettative degli italiani per un nuovo Ssn’, presentata durante il ‘Inventing for Life Health Summit’ a Roma da Msd Italia, il 68% degli italiani ritiene che la trasformazione digitale e l’intelligenza artificiale possano migliorare l’assistenza sanitaria nel Paese. Tuttavia, il restante 32% esprime preoccupazioni, in particolare riguardo alla mancanza di contatto umano e alle sfide nell’accesso agli strumenti digitali.

Per il 68% dei partecipanti all’indagine, la transizione digitale potrebbe portare a una riduzione del carico di lavoro per il personale sanitario, all’identificazione precoce dei fattori di rischio, a un supporto nella diagnosi e alla personalizzazione dei trattamenti. Dall’altro lato, il 32% manifesta inquietudine per la mancanza di contatto umano e le difficoltà legate all’utilizzo degli strumenti digitali.

Le Preoccupazioni e le Prospettive sull’Impatto dell’Ia in Medicina

“La trasformazione digitale e l’intelligenza artificiale sono viste con grande attenzione da parte dei cittadini, ma ci sono elementi di preoccupazione”, ha dichiarato Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos. Pagnoncelli ha sottolineato l’importanza di mantenere il contatto umano nonostante l’evoluzione tecnologica: “Quindi sì alla telemedicina, ma non bisogna impoverire la relazione”. Inoltre, ha evidenziato il ruolo cruciale del medico di medicina generale nel contrastare la diffusione di informazioni false: “Il cittadino è vulnerabile verso le informazioni non veritiere. La prossimità del medico e la sua autorevolezza possono essere un antidoto alla diffusione di false notizie”.

Pagnoncelli ha sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio tra l’innovazione tecnologica e il rapporto umano nella pratica medica, evidenziando il ruolo chiave del medico nel fornire informazioni affidabili e contrastare la disinformazione.

La Riflessione sull’Impatto Sociale dell’Intelligenza Artificiale in Sanità

L’indagine evidenzia una duplice prospettiva degli italiani sull’integrazione dell’intelligenza artificiale in medicina, con un’ampia accettazione delle potenzialità offerte dalla tecnologia, ma anche una sensibilità verso la preservazione della relazione medico-paziente e la lotta alle fake news nel settore sanitario. La sfida per il futuro sarà trovare un equilibrio tra l’innovazione tecnologica e l’umanizzazione dell’assistenza sanitaria, garantendo che l’intelligenza artificiale sia un supporto efficace senza compromettere i valori fondamentali della cura e dell’empatia nella pratica medica.

