Sondaggio: Il 68% degli italiani ritiene l’Ia in medicina utile

Italiani e Intelligenza Artificiale in Medicina: Dati e Preoccupazioni

L’indagine condotta da Ipsos durante il ‘Inventing for Life Health Summit’ a Roma, ha rivelato che il 68% degli italiani crede che la trasformazione digitale e l’IA possano migliorare l’assistenza sanitaria nel Paese. Tuttavia, il restante 32% manifesta preoccupazioni, soprattutto riguardo alla mancanza di contatto umano e alle sfide nell’accesso alle tecnologie digitali.

La maggioranza degli intervistati vede nella digitalizzazione un modo per alleggerire il carico di lavoro del personale sanitario, individuare precocemente fattori di rischio, facilitare le diagnosi e personalizzare i trattamenti.

Al contrario, una parte significativa della popolazione esprime timori legati alla perdita di contatto umano e alle difficoltà connesse all’utilizzo degli strumenti digitali.

Riflessioni sul Ruolo dell’Intelligenza Artificiale in Medicina

Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, ha sottolineato l’interesse dei cittadini verso la trasformazione digitale e l’IA, ma ha evidenziato anche le preoccupazioni presenti. In particolare, ha dichiarato:

“La trasformazione digitale e l’intelligenza artificiale sono viste con grande attenzione da parte dei cittadini, ma ci sono elementi di preoccupazione. Preoccupa l’idea che venga meno il contatto umano. Quindi sì alla telemedicina, ma non bisogna impoverire la relazione.”

Pagnoncelli ha inoltre evidenziato il ruolo cruciale del medico di medicina generale nel contrastare la diffusione di informazioni non veritiere:

“Il medico di medicina generale ha un ruolo fondamentale anche nel contrastare le fake news. Il cittadino è vulnerabile verso le informazioni non veritiere. La prossimità del medico e la sua autorevolezza possono essere un antidoto alla diffusione di false notizie.”

Sfide e Opportunità per l’Integrazione dell’Intelligenza Artificiale nella Sanità

L’indagine evidenzia la necessità di bilanciare i benefici dell’IA in campo medico con l’importanza del rapporto umano e della corretta informazione. La telemedicina e le tecnologie digitali possono rappresentare un supporto prezioso, ma è essenziale preservare la relazione medico-paziente e contrastare la disinformazione.

In un contesto in continua evoluzione, è fondamentale promuovere un utilizzo responsabile dell’IA, garantendo che sia al servizio della salute e del benessere delle persone. La sfida per il sistema sanitario italiano sarà quella di integrare in modo armonioso le nuove tecnologie, preservando i valori fondamentali dell’umanità e della cura individuale.

