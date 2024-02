Sondaggio La7: Fratelli d'Italia e Pd più vicini, dati politici in dettaglio - avvisatore.it

Fratelli d’Italia perde consensi, il Partito Democratico si avvicina

Secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7, se le elezioni si tenessero oggi, il panorama politico italiano vedrebbe un calo del 0,4% per Fratelli d’Italia, il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si attesterebbe al 28,1%. Al contrario, il Partito Democratico, guidato dalla segretaria Elly Schlein, guadagnerebbe lo 0,5% e raggiungerebbe il 20% delle intenzioni di voto. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte rimarrebbe stabile al 15,9%.

La Lega di Matteo Salvini perde terreno, Forza Italia cresce leggermente

La Lega di Matteo Salvini subirebbe un calo dello 0,2% e si fermerebbe all’8,5% delle preferenze. Dall’altra parte, Forza Italia registrerebbe un modesto aumento dello 0,1%, portandosi al 7,3%. L’azione di Carlo Calenda, con il suo partito Azione, si manterrebbe stabile al 4,3%, mentre Verdi e Sinistra salirebbero entrambi al 4%. Italia Viva, invece, scenderebbe dal 3,3% al 3,1%. Seguono +Europa con il 2,4%, Italexit per l’Italia con l’1,6%, Unione Popolare con l’1,3% e Sud chiama Nord con l’1,1%.

Il quadro politico italiano si modifica leggermente

Il sondaggio Swg per il Tg La7 del 5 febbraio 2024 mostra un leggero cambiamento nel panorama politico italiano. Fratelli d’Italia perde terreno, mentre il Partito Democratico si avvicina. La Lega di Matteo Salvini subisce una flessione, mentre Forza Italia registra un modesto aumento. Azione di Carlo Calenda rimane stabile, mentre Verdi e Sinistra guadagnano consensi. Italia Viva scende leggermente, mentre +Europa, Italexit per l’Italia, Unione Popolare e Sud chiama Nord mantengono le loro posizioni. Sarà interessante vedere come questi dati si rifletteranno nelle prossime elezioni.

“Il sondaggio Swg per il Tg La7 mostra un quadro politico in evoluzione, con Fratelli d’Italia che perde consensi e il Partito Democratico che si avvicina. Questi dati potrebbero influenzare il futuro delle elezioni italiane”* – commenta un esperto politico.

