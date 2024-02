Sondaggio La7: Risultati attuali delle preferenze elettorali

Fratelli d’Italia e Pd in Ascesa, M5S e Lega in Calo

Il recente sondaggio condotto da Swg per il Tg La7 ha fornito uno spaccato interessante sulle intenzioni di voto degli italiani in data 19 febbraio 2024. Fratelli d’Italia si conferma in testa alla classifica con una crescita dello 0,3%, raggiungendo il 28,2% delle preferenze.

Il partito guidato da Giorgia Meloni mantiene una solida leadership, con un margine significativo rispetto al Partito Democratico di Elly Schlein, che registra anch’esso un aumento dello 0,4% e si attesta al 20,1%. Al contrario, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte subisce una flessione dello 0,4%, scendendo al 15,3%. Anche la Lega di Matteo Salvini perde consensi, con un calo dello 0,3% che la porta all’8%. Inoltre, Forza Italia scende dal 7,3% al 7,1%.

Altri Partiti in Classifica

Dopo i principali partiti, si posizionano Verdi e Sinistra con il 4,3% delle preferenze, seguiti da Azione al 4,2%, Italia Viva al 3,3%, +Europa al 2,4%, Italexit per l’Italia all’1,5%, Unione Popolare all’1,4%, Democrazia Sovrana e Popolare all’1,3% e Sud chiama Nord all’1%.

Riflessi sul Panorama Politico

Questi dati evidenziano una dinamica interessante all’interno del panorama politico italiano, con Fratelli d’Italia e il Pd in crescita mentre M5S e Lega registrano un calo nei consensi. È importante sottolineare come le variazioni nelle intenzioni di voto possano influenzare gli equilibri politici e le strategie dei diversi partiti in vista delle prossime elezioni.

About The Author