Sonepar e Zaia: Affrontano la concorrenza con investimenti sul territorio

Inaugurato il Nuovo Hub Logistico di Sonepar a Padova

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso la sua soddisfazione in occasione dell’inaugurazione del nuovo hub logistico di Sonepar a Padova. Con un messaggio inviato per l’occasione, Zaia ha sottolineato l’importanza di questa nuova struttura che promette di servire oltre 4.000 clienti al giorno, tra aziende e professionisti attivi nei settori dell’edilizia, rinnovabili e automazione nel Centro-Nord della penisola. Zaia ha elogiato l’impegno di Sonepar nel territorio, sottolineando come il nuovo hub sia un segno tangibile degli investimenti dell’azienda in termini di risorse umane e innovazione.

“Questo sito all’avanguardia lo dimostra”, ha dichiarato Luca Zaia.

Tecnologia e Sostenibilità: Le Caratteristiche dell’Hub Logistico

Il nuovo hub logistico di Sonepar a Padova è dotato di impianti all’avanguardia e altamente automatizzati, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Il governatore della Regione Veneto ha sottolineato l’importanza di questa risposta alle sfide economiche attuali, evidenziando il ruolo chiave che l’azienda svolge nel territorio. L’impresa ha trovato nel Veneto non solo una sede operativa, ma anche una fonte di manodopera qualificata e motivata che contribuisce quotidianamente alla sua crescita.

“La storia di un’impresa che ha trovato in Veneto una terra fertile, di bravi e volenterosi lavoratori che ogni giorno contribuiscono alla sua crescita”, ha affermato il governatore.

Prospettive Future e Impatto Occupazionale

Il presidente della Regione Veneto ha concluso il suo messaggio augurando a Sonepar di raggiungere importanti obiettivi futuri, consapevole dell’importanza che lo stabilimento riveste in termini occupazionali e di sviluppo economico per la regione. L’inaugurazione del nuovo hub logistico rappresenta un passo significativo per l’azienda e conferma il suo impegno a lungo termine nel territorio veneto, contribuendo alla crescita economica e all’occupazione locale.

Queste dichiarazioni evidenziano l’importanza strategica dell’investimento di Sonepar a Padova e la sua rilevanza non solo in termini di logistica e distribuzione, ma anche di impatto sociale ed economico a livello regionale.

