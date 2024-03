Sonia Bruganelli in vacanza in Spagna: il tifo per Angelo Madonia, ex di Ema Stokholma - Occhioche.it

Durante una breve vacanza in Spagna, Sonia Bruganelli avrebbe preso parte a una puntata dell’edizione spagnola di Ballando con le stelle per sostenere il suo amico Angelo Madonia, ex fidanzato di Ema Stokholma. Non si tratta di un gesto romantico, ma di una dimostrazione di amicizia che ha permesso a Bruganelli di vivere da vicino l’esperienza del celebre talent show in una versione internazionale.

L’amicizia tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia: un legame al di là delle stelle

Angelo Madonia, conosciuto come maestro di danza di Ballando con le stelle, ha avuto una lunga relazione con la conduttrice tv Ema Stokholma, iniziata durante la partecipazione al programma. Dopo un anno di storia, i due hanno deciso di separarsi a causa di incompatibilità caratteriali, tra cui la gelosia. Al di là delle vicende sentimentali, Sonia Bruganelli ha dimostrato il suo sostegno ad Angelo durante la sua partecipazione al talent show, confermando un legame di amicizia solido e sincero.

Il cuore di Sonia Bruganelli e i suoi flirt post-separazione da Paolo Bonolis

Dopo la separazione da Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli si è trovata al centro di voci su possibili flirt e relazioni. Tuttavia, al momento sembrerebbe essere single, mantenendo rapporti professionali e di stima con personaggi come Antonino Spinalbese, conosciuto durante il Grande Fratello Vip. La sua partecipazione al mondo dello spettacolo sembra essere più improntata al lavoro che alla sfera sentimentale, lasciando spazio a collaborazioni e amicizie nel mondo dello spettacolo.