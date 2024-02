Sonia Bruganelli rimuove il neo sul labbro: ecco la foto post-intervento

Sonia Bruganelli si sottopone a un intervento estetico per rimuovere il suo celebre neo sul labbro

Sonia Bruganelli, produttrice televisiva e ex concorrente del Grande Fratello Vip, si appresta a fare il suo ritorno in televisione come nuova opinionista de l’Isola dei Famosi. In vista di questa nuova avventura, Sonia ha deciso di sottoporsi a un intervento estetico per rimuovere il suo celebre neo situato sul labbro, una caratteristica distintiva del suo viso.

La decisione di rimuovere il neo divide opinioni tra amici e follower

Sonia ha condiviso la notizia del suo intervento estetico su Instagram, pubblicando una foto del suo volto dopo l’intervento e scrivendo “L’ho fatto” in inglese, taggando il dottor Di Pietro, il chirurgo estetico che ha eseguito l’intervento. La decisione di Sonia ha suscitato reazioni contrastanti tra i suoi amici e follower. Mentre alcuni, come Elenoire Ferruzzi, hanno elogiato la scelta di Sonia e hanno definito il dottor Di Pietro “bravissimo”, altri, come la speaker Myriam Fecchi, hanno espresso il loro disappunto, confessando di apprezzare il suo aspetto precedente.

Sonia Bruganelli spiega le ragioni dietro la sua decisione

La decisione di Sonia di rimuovere il suo neo non è stata una sorpresa per i suoi fan, poiché aveva spesso menzionato sui social il suo desiderio di liberarsi di quel dettaglio estetico. Secondo Sonia, il neo non le dava fastidio, ma rappresentava solo una questione estetica. In passato, aveva spiegato che voleva rimuoverlo perché “appesantisce la bocca” e il suo truccatore aveva difficoltà ad allargarla. Ora, finalmente, Sonia ha trovato il coraggio di fare l’intervento e ha voluto condividere la notizia con i suoi seguaci. Non sembra temere il suo nuovo aspetto e considera questo cambiamento come uno dei molti che sta affrontando ultimamente.

