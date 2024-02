Sonia Bruganelli: sorprendente intervento che soddisfa Ferruzzi

Sonia Bruganelli cambia il suo aspetto con un intervento chirurgico

Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, ha recentemente deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere il neo sopra il labbro, che da sempre è stato un suo tratto distintivo. Questa scelta ha sorpreso molti, considerando che spesso molte donne cercano di imitare il suo stile, disegnando un neo nello stesso punto, poiché viene considerato un segno di bellezza. Tuttavia, Sonia ha deciso di seguire un’altra strada e ha condiviso la notizia con i suoi follower su Instagram, pubblicando una foto in cui ringrazia il dottore e scrivendo: “Only the brave” (Solo i coraggiosi).

La nuova avventura di Sonia Bruganelli all’Isola dei Famosi

È stata confermata la notizia che Sonia Bruganelli sarà l’opinionista nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo aver ricoperto lo stesso ruolo per due anni al Grande Fratello Vip, Sonia si prepara a un nuovo reality show. La conduzione del programma, a partire da quest’anno, sarà affidata a Vladimir Luxuria, e Sonia sarà la sua spalla. Inoltre, è probabile che Alvin, che fino ad ora ha ricoperto il ruolo di inviato, diventerà opinionista. Secondo TV Blog, Elenoire Casalegno si unirà al cast come concorrente in Honduras.

La rivalità tra Sonia Bruganelli ed Elenoire Ferruzzi

La rivalità tra Sonia Bruganelli ed Elenoire Ferruzzi è nota da tempo. In particolare, Elenoire aveva pubblicato un tweet offensivo nei confronti di Sonia, definendola con un termine volgare e criticando il suo neo. Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 7, condotto da Alfonso Signorini, è stato affrontato il tema della loro rivalità. Sonia ha sottolineato che potrebbe essere la sua nemica numero uno, ma ha anche fatto capire a Elenoire che non sarebbe stata conveniente per lei avere un’opinionista contro di sé. Nonostante il loro rapporto non sia mai stato particolarmente amichevole, dopo l’eliminazione di Elenoire dalla Casa, a causa dei suoi comportamenti controversi nei confronti di Marco Bellavia e altri concorrenti, la situazione tra le due è migliorata leggermente, anche se non sono mai diventate grandi amiche.

In conclusione, Sonia Bruganelli ha deciso di cambiare il suo aspetto con un intervento chirurgico, rimuovendo il suo caratteristico neo sopra il labbro. Inoltre, si appresta a iniziare una nuova avventura come opinionista all’Isola dei Famosi, affiancando la conduttrice Vladimir Luxuria. Nonostante la rivalità passata con Elenoire Ferruzzi, sembra che il loro rapporto si sia leggermente migliorato nel corso del tempo.

About The Author