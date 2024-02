Sophie Codegoni svela se ha riunito con Basciano

Sophie Codegoni e Basciano sono tornati insieme? Le parole dell’influencer dopo i continui avvistamenti

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua a far parlare di sé. Dopo la loro separazione pubblica, i due sembrano essere tornati sotto i riflettori a causa dei continui avvistamenti insieme. Ma cosa c’è di vero dietro a queste voci?

I rumors si intensificano durante il Festival di Sanremo

Durante il Festival di Sanremo, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno fatto la loro comparsa insieme, alimentando ulteriormente i rumors su un possibile riavvicinamento. Nonostante inizialmente Sophie avesse dichiarato di non voler essere presente durante le visite di Alessandro con la loro figlia, sembra che le cose siano cambiate. Secondo alcune fonti, i due si sarebbero incontrati anche senza la presenza della piccola, suggerendo un possibile ritorno di fiamma che va al di là del semplice rapporto genitoriale.

Le parole di Sophie Codegoni sull’attuale situazione con Basciano

In un’intervista esclusiva rilasciata a EG Magazine durante il Festival di Sanremo, Sophie Codegoni ha voluto fare chiarezza sulla sua relazione con Alessandro Basciano. Sebbene non abbia confermato un ritorno di fiamma, l’influencer ha ammesso di aver trovato un punto d’incontro con il suo ex compagno, soprattutto per il bene della loro figlia:

“Con Ale tutto bene. Quando due persone affrontano un problema, ognuno decide come affrontarlo e la rabbia a volte prende il sopravvento. Però siamo due genitori, la cosa che ci interessa di più è avere una situazione serena, perché è giusto. Ci siamo amati tantissimo, quindi quando la rabbia passa torna la maturità e la voglia di stare bene soprattutto per il bene di Celine.“

Nonostante i continui avvistamenti insieme, è ancora presto per dire se Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si siano davvero riavvicinati o se si tratti solo di una fase temporanea. Resta da vedere se questa riappacificazione porterà a una vera e propria riconciliazione pubblica. Per ora, i riflettori sono puntati su di loro e i fan dovranno aspettare per scoprire se i due decideranno di condividere un ritorno ufficiale o se lasceranno che siano le loro azioni a parlare.

