Sopralluogo del rettore dell’Università di Torino a Palazzo Nuovo: situazione post occupazione studentesca

Il sopralluogo del rettore a Palazzo Nuovo

Questa mattina, il rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna, ha effettuato un sopralluogo a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche. Si è trattato di un momento chiave, dopo la conclusione dell’occupazione degli studenti pro Palestina e i lavori di cancellazione dei graffiti realizzati dagli occupanti, durati una settimana.

Valutazioni sul risarcimento danni

Al momento, il rettore Stefano Geuna ha dichiarato che l’università sta valutando se procedere con una richiesta di risarcimento danni. Si tratta di questioni che presentano vari profili, anche legali. In particolare, si parla principalmente di imbrattamenti. Geuna ha sottolineato il lavoro svolto per ripulire i muri da murales e graffiti, nonché per riparare danni agli infissi e nottolini.

L’entità dei danni e l’intervento necessario

Non è ancora stata quantificata in modo definitivo la somma totale dei danni subiti, che comunque si presenta ingente. Si stima che si tratti di molte migliaia di euro. Geuna ha evidenziato come quaranta giorni di occupazione, senza possibilità di manutenzione né accesso al personale, abbiano inevitabilmente causato danneggiamenti. La ritinteggiatura si è rivelata parte fondamentale del lavoro svolto per ripristinare la sede dell’università.

