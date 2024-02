Sorteggio Semifinali Eurovision Song Contest 2024: Analisi e Implicazioni – Gossip News Italia

Eurovision Song Contest 2024: Sorteggio delle Semifinali e Partecipanti

Il 31 gennaio si è tenuto il sorteggio delle semifinali dell’Eurovision Song Contest 2024 presso il Municipio di Malmö, in Svezia. Questo evento è cruciale per la competizione che si svolgerà dal 7 all’11 maggio. L’Italia, membro del Big 5 e finalista di diritto, è stata assegnata alla seconda semifinale del 9 maggio, dove si esibirà e voterà insieme a San Marino. La cerimonia è stata presentata da Pernilla Månsson Colt e Farah Abadi e ha incluso il passaggio delle chiavi tra Liverpool e Malmö, con i sindaci Steve Rotheram e Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Il sorteggio non solo ha determinato la semifinale di appartenenza per ogni paese, ma anche la parte della serata in cui si esibiranno. L’ordine preciso delle esibizioni sarà comunicato più avanti, dopo la presentazione di tutte le canzoni in gara.

“Un momento significativo di questa edizione è il ritorno del Lussemburgo, assente dal contest dal 1993, e Israele che ha ottenuto di essere assegnato alla seconda semifinale per evitare conflitti con il Giorno del Ricordo (Yom HaZikaron).”*

Risultati del Sorteggio e Distribuzione delle Semifinali

I risultati del sorteggio hanno determinato la composizione delle due semifinali:

Prima Semifinale (7 Maggio 2024):

– Prima Metà: Ucraina, Cipro, Polonia, Serbia, Lituania, Croazia, Irlanda.

Seconda Metà: Slovenia, Islanda, Finlandia, Portogallo, Lussemburgo, Australia, Azerbaigian, Moldavia.

La Svezia, in qualità di paese ospitante, voterà nella prima semifinale insieme a Regno Unito e Germania.

Seconda Semifinale (9 Maggio 2024):

– Prima Metà: Austria, Malta, Svizzera, Grecia, Cechia, Albania, Danimarca, Armenia.

Seconda Metà: Israele, Estonia, Georgia, Paesi Bassi, Norvegia, Lettonia, San Marino, Belgio.

L’Italia, insieme a Francia e Spagna, voterà nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024.

Impatti del Sorteggio sull’Eurovision Song Contest 2024

Il sorteggio delle semifinali ha implicazioni logistiche e strategiche per i partecipanti, influenzando la pianificazione delle prove e le spese di alloggio. Tuttavia, il successo di un paese alla competizione dipende principalmente dalla qualità della canzone e dai pattern di voto preesistenti, più che dalla collocazione ottenuta nel sorteggio.

“Analizzando le edizioni passate, è emerso che esibirsi nella seconda metà di una semifinale aumenta le probabilità di qualificazione del 18%. Allo stesso modo, essere sorteggiati in serate meno numerose può aumentare le probabilità di qualificazione del 7%. Infine, concorrere in una semifinale con nazioni che si qualificano meno spesso può offrire un vantaggio, anche se modesto.”*

