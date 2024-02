"Sorveglianza speciale per Guede dopo violenze alla ex: dettagli sulle misure di sicurezza" - avvisatore.it

Rudy Guede, condannato per l’omicidio di Meredith Kercher, sotto sorveglianza speciale

Il tribunale di Roma ha deciso di applicare la misura della sorveglianza speciale a Rudy Guede, il cittadino ivoriano di 36 anni che è stato condannato per l’omicidio di Meredith Kercher nel novembre del 2007. Questa decisione è stata presa dopo che la Procura di Viterbo aveva già applicato a Guede il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento all’ex compagna che lo aveva denunciato per episodi di violenze subite.

Dopo aver trascorso circa 13 anni in carcere, Guede era stato scarcerato nel 2023. Tuttavia, le autorità hanno ritenuto necessario imporre la sorveglianza speciale per garantire la sicurezza della comunità e prevenire eventuali reiterazioni di comportamenti violenti da parte dell’uomo.

La misura della sorveglianza speciale per Rudy Guede

La sorveglianza speciale è una misura restrittiva che viene applicata a persone che hanno commesso reati gravi e che rappresentano un pericolo per la società. Questa misura prevede che l’individuo sia sottoposto a controlli regolari e che sia obbligato a rispettare determinate restrizioni, al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso di Rudy Guede, la sorveglianza speciale comporta l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico, che permette alle autorità di monitorare i suoi movimenti e di verificare il rispetto delle restrizioni imposte. Inoltre, Guede è soggetto a un divieto di avvicinamento all’ex compagna che lo ha denunciato per violenze subite.

La decisione del tribunale di Roma

La decisione del tribunale di Roma di applicare la sorveglianza speciale a Rudy Guede è stata presa al fine di garantire la sicurezza della comunità e di prevenire la commissione di ulteriori reati. Nonostante Guede sia stato scarcerato dopo aver scontato una lunga pena detentiva, le autorità hanno ritenuto necessario imporre questa misura restrittiva per monitorare i suoi movimenti e prevenire eventuali comportamenti violenti.

Come riportato dall’ANSA, la sorveglianza speciale è stata applicata a Guede in seguito alla denuncia della sua ex compagna per episodi di violenze subite. Questo dimostra l’importanza di prendere sul serio le segnalazioni di violenza domestica e di adottare misure adeguate per proteggere le vittime e prevenire ulteriori abusi.

La sorveglianza speciale rappresenta quindi un importante strumento per garantire la sicurezza della comunità e per prevenire la commissione di reati da parte di individui che rappresentano un pericolo per la società.

