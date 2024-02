"Sospensione multe Covid per no vax prorogata di sei mesi" - avvisatore.it

Rinviato il pagamento delle multe per chi ha violato l’obbligo di vaccinazione

Un emendamento della Lega al decreto Milleproroghe, presentato da Alberto Bagnai, ha ottenuto il via libera dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Questo emendamento prevede il rinvio del pagamento delle multe per coloro che hanno violato l’obbligo di vaccinazione contro il Covid durante la pandemia. La nuova scadenza per il pagamento delle multe è stata fissata per il 31 dicembre 2024.

Una decisione controversa

La decisione di rinviare il pagamento delle multe ha suscitato diverse reazioni. Da un lato, ci sono coloro che sostengono che questa misura sia necessaria per dare alle persone più tempo per adempiere all’obbligo di vaccinazione. Dall’altro lato, ci sono coloro che ritengono che questa decisione possa indebolire l’importanza dell’obbligo di vaccinazione e incoraggiare comportamenti irresponsabili.

Secondo Alberto Bagnai, l’autore dell’emendamento, il rinvio del pagamento delle multe è una misura di “buon senso” che tiene conto delle difficoltà che molte persone hanno incontrato nel rispettare l’obbligo di vaccinazione. Inoltre, Bagnai ha sottolineato che questa misura non annulla l’obbligo di vaccinazione, ma semplicemente offre un periodo di tempo aggiuntivo per adempiere a tale obbligo.

La nuova scadenza

Con il rinvio del pagamento delle multe, coloro che hanno violato l’obbligo di vaccinazione avranno tempo fino al 31 dicembre 2024 per saldare le loro sanzioni. Questo significa che le persone che non si sono ancora vaccinate avranno più tempo per prendere una decisione informata e adempiere all’obbligo di vaccinazione.

Tuttavia, è importante sottolineare che il rinvio del pagamento delle multe non significa che l’obbligo di vaccinazione sia stato revocato. L’obbligo di vaccinazione rimane in vigore e coloro che non si sottopongono alla vaccinazione potrebbero ancora essere soggetti a sanzioni.

In conclusione, il rinvio del pagamento delle multe per chi ha violato l’obbligo di vaccinazione è una decisione controversa che ha suscitato diverse reazioni. Mentre alcuni sostengono che questa misura sia necessaria per dare alle persone più tempo per adempiere all’obbligo di vaccinazione, altri ritengono che possa indebolire l’importanza dell’obbligo stesso. La nuova scadenza per il pagamento delle multe è stata fissata per il 31 dicembre 2024, ma è importante ricordare che l’obbligo di vaccinazione rimane in vigore e coloro che non si sottopongono alla vaccinazione potrebbero ancora essere soggetti a sanzioni.

