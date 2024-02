Sossio Aruta rivela i motivi della rottura con Ursula

Sossio Aruta rompe il silenzio sulla fine della relazione con Ursula Bennardo

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, Sossio Aruta, ha finalmente deciso di parlare della sua separazione da Ursula Bennardo. Dopo due settimane di silenzio, Aruta ha utilizzato Instagram per condividere la sua versione dei fatti e scaricare sulle spalle dell’ex compagna la responsabilità della fine della loro storia d’amore.

In un post su Instagram Stories, Aruta ha dichiarato di trovarsi in un “momento tristissimo” della sua vita e di non aver mai voluto che si arrivasse a questa separazione da Ursula. Ha sottolineato il suo impegno per la famiglia e l’amore eterno, ribadendo che non si sarebbe mai allontanato dalla loro figlia. Aruta ha poi spiegato che la causa principale della rottura è stata l'”incompatibilità caratteriale” e ha sottolineato che fedeltà e amore non sono mai stati messi in discussione.

L’ex cavaliere ha ammesso di aver mantenuto il silenzio fino ad ora perché era troppo addolorato e sofferente per l’epilogo della loro storia. Ha definito la separazione un “ennesimo fallimento evitabile”, scaricando così la responsabilità della rottura su Ursula. Ha anche sottolineato l’importanza di chiedere scusa, perdonarsi reciprocamente e fare pace come segno di amore. Ha concluso dicendo che la situazione è triste e che la loro figlia non merita tutto questo.

Il disappunto di Sossio Aruta

È evidente che Sossio Aruta sia profondamente deluso da Ursula Bennardo. Tra le righe del suo messaggio su Instagram, si può leggere chiaramente che, se fosse stato per lui, la relazione sarebbe potuta continuare. Tuttavia, sembra che Ursula abbia deciso di mettere fine al loro legame e di intraprendere una strada diversa da quella di Aruta.

Il percorso di Ursula e Sossio: da Uomini e Donne all’addio

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono conosciuti e innamorati durante la partecipazione al programma televisivo Uomini e Donne nel 2019. Dopo aver iniziato a frequentarsi privatamente, hanno deciso di vivere insieme. Durante la loro relazione, Ursula è rimasta incinta e hanno dato il benvenuto alla loro figlia Bianca. Nonostante alcuni momenti di crisi, come quando hanno partecipato al programma Temptation Island e Aruta si è avvicinato pericolosamente a una ragazza single, la coppia è sempre riuscita a superare gli ostacoli. Purtroppo, l’ultima crisi è stata troppo profonda e non sono riusciti a salvarsi.

