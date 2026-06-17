Sostenibilità aziendale: JV International conquista la Medaglia Platinum EcoVadis

Ultimo aggiornamento il 17 Giugno 2026 by Emiliano Belmonte

Il riconoscimento premia l’impegno ESG dell’azienda, oggi tra l’1% delle realtà più virtuose al mondo

JV International raggiunge un nuovo traguardo nel proprio percorso di sostenibilità ottenendo la Medaglia Platinum EcoVadis, il massimo riconoscimento assegnato dalla piattaforma internazionale che valuta le performance ESG delle imprese.

Dopo aver conquistato nel 2025 la Medaglia Gold, che aveva già posizionato l’azienda tra il 5% delle migliori realtà valutate a livello globale, JV International compie un ulteriore salto di qualità entrando nell’1% delle oltre 130.000 organizzazioni più virtuose al mondo.

Un risultato che conferma la capacità dell’azienda di integrare concretamente criteri ambientali, sociali e di governance all’interno della propria strategia di sviluppo, trasformando la sostenibilità in un elemento centrale della crescita aziendale.

EcoVadis valuta le aziende secondo standard internazionali

La valutazione EcoVadis rappresenta uno dei principali riferimenti internazionali in materia di sostenibilità d’impresa. Il sistema di analisi si basa su standard riconosciuti a livello globale, tra cui Global Reporting Initiative (GRI), Global Compact delle Nazioni Unite e ISO 26000.

Le aziende vengono esaminate attraverso 21 criteri che coprono quattro aree strategiche: tutela dell’ambiente, diritti umani e condizioni di lavoro, etica aziendale e gestione sostenibile della catena di fornitura.

L’assegnazione della Medaglia Platinum testimonia quindi non solo la definizione di obiettivi ESG ambiziosi, ma soprattutto la loro concreta applicazione nelle attività operative e nei processi decisionali.

Un modello di crescita fondato su innovazione e responsabilità

Fondata nel 2013, JV International è oggi una realtà di riferimento nello sviluppo di soluzioni innovative per il settore calzaturiero. L’azienda è inoltre licenziataria mondiale di Soles by Michelin per la progettazione, la produzione e la commercializzazione delle suole.

Nel corso degli anni ha costruito il proprio percorso imprenditoriale puntando su innovazione tecnologica, qualità e sostenibilità, elementi che oggi trovano ulteriore conferma attraverso il riconoscimento EcoVadis.

Le attività delle business unit JVI-Soles by Michelin, NexX4™ e JVI-Engineering sono accomunate da una visione che considera la sostenibilità un fattore strategico trasversale, dalla scelta dei materiali ai processi produttivi, fino allo sviluppo di nuove soluzioni industriali.

Luca Piani: “Un risultato che premia il lavoro di tutto il team”

«Il passaggio dalla Medaglia Gold alla Medaglia Platinum rappresenta una conferma concreta dell’impegno che l’azienda porta avanti quotidianamente. Entrare nell’1% delle aziende con le migliori performance valutate da EcoVadis è un risultato che ci rende orgogliosi e che testimonia il valore del lavoro svolto da tutto il team», dichiara Luca Piani, Direttore Generale di JV International.

«Continueremo a investire in innovazione, responsabilità e miglioramento continuo, consapevoli che la sostenibilità rappresenta una leva strategica fondamentale per la crescita futura dell’azienda».

JV International tra le eccellenze mondiali della sostenibilità

La Medaglia Platinum EcoVadis rafforza il posizionamento di JV International tra le aziende che stanno contribuendo a ridefinire i modelli di sviluppo industriale secondo criteri sempre più responsabili e sostenibili.

Un riconoscimento che certifica il percorso compiuto fino a oggi e che rappresenta allo stesso tempo uno stimolo a proseguire sulla strada dell’innovazione e della creazione di valore condiviso.