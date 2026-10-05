Sotto il casco nessuna è Santa: Federico Fashion Style lancia il nuovo format TV

Ultimo aggiornamento il 5 Ottobre 2026 by Emiliano Belmonte

L’attesa è finita. Dopo una calda estate di lavoro, tutto è pronto per il lancio di “Sotto il casco nessuna è Santa”, il nuovo format televisivo ideato e condotto da Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style.

Un programma innovativo che porterà davanti alle telecamere Vip e Nip, pronte a raccontarsi senza filtri e ad affrontare le domande provocanti e piccanti del celebre hairstylist.

Federico Fashion Style conduce “Sotto il casco nessuna è Santa”

Il cuore del format sono le interviste realizzate in una location decisamente particolare. Le protagoniste, comodamente sedute sotto il casco di un salone di bellezza, si metteranno in gioco rispondendo alle domande di Federico Fashion Style.

Vita privata, carriera, curiosità e confessioni saranno al centro delle puntate. Le ospiti saranno chiamate a raccontare tutto, ma proprio tutto, lasciandosi coinvolgere dall’ironia e dall’eccentricità del padrone di casa.

Quando e dove vedere “Sotto il casco nessuna è Santa”

Realizzata in uno studio super glamour, la prima stagione di “Sotto il casco nessuna è Santa” partirà domenica 18 ottobre alle ore 21 su Canale Dieci.

Il programma terrà compagnia al pubblico per 35 puntate, tutte caratterizzate dalla presenza di ospiti speciali.

Rita De Crescenzo, Flavia Vento e Floriana Secondi tra le prime ospiti

Le prime a sedersi sotto il casco saranno Rita De Crescenzo, Flavia Vento, Floriana Secondi, Aida Jespica e la Principessa Conny Caracciolo.

A loro si aggiungeranno molte altre signore che hanno deciso di affidarsi alle domande provocanti e piccanti di Federico Fashion Style e di raccontare davanti alle telecamere aspetti della propria vita personale e professionale.

Il “domandone” finale e la penitenza piccante

Ogni puntata riserverà una sorpresa finale. Il format prevede infatti un super domandone al quale l’ospite dovrà rispondere correttamente.

E se la risposta sarà sbagliata? La protagonista della puntata dovrà affrontare una penitenza piuttosto “piccante”.

Divertimento e curiosità saranno quindi gli ingredienti principali di un programma che punta a sorprendere il pubblico. L’interesse sembra essere già molto alto: le liste di attesa delle partecipanti risultano infatti già sold out.

La produzione del nuovo programma di Federico Fashion Style

Dietro “Sotto il casco nessuna è Santa” c’è il lavoro di una squadra di professionisti composta da truccatori, parrucchieri e sarte, oltre al comparto tecnico che svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione del programma.

La Direzione di Produzione è affidata a Carlo Senes.

Federico Fashion Style porta glamour ed eccentricità su Canale Dieci

Sarà Federico Lauri a dare alla trasmissione quel tocco di mondanità che caratterizza il suo personaggio. Glamour ed eccentricità, caratteristiche ormai inconfondibili di Federico Fashion Style, accompagneranno le interviste e le confessioni delle protagoniste.

L’appuntamento con “Sotto il casco nessuna è Santa” è quindi fissato per tutte le domeniche alle ore 21 su Canale Dieci.

E ricordate: “SOTTO IL CASCO NESSUNA È SANTA”.