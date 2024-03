“Spaceman”: Adam Sandler tra spazio, filosofia e solitudine su Netflix

Un viaggio spaziale tra passato e presente

La trama di “Spaceman” ruota attorno a Jakub Procházka, interpretato da Adam Sandler, un astrofisico che si trova in missione nello spazio per otto mesi, alla ricerca di una polvere intergalattica. Il suo viaggio solitario diventa un’occasione per confrontarsi con i traumi del passato, ma il prezzo da pagare include la crisi coniugale con sua moglie Lenka, interpretata da Carey Mulligan.

Dialoghi filosofici con un ragno alieno

Durante la missione, Jakub fa un incontro straordinario all’interno della navicella: un ragno alieno gigante di nome Hanuš, con cui inizia a dialogare su tematiche profonde come vita, amore e filosofia. Questa interazione lo porta a riesaminare la sua esistenza, mettendo in discussione le sue scelte e dimenticandosi dell’obiettivo spaziale. L’elemento fantascientifico si intreccia con la riflessione esistenziale, creando un’atmosfera di introspezione unica.

La rinascita di Adam Sandler nell’attualità cinematografica

Adam Sandler, noto per le sue commedie di successo, ha recentemente intrapreso una nuova direzione nella sua carriera, abbandonando gradualmente i ruoli comici per dedicarsi a film più drammatici e impegnati. La sua performance in “Spaceman” conferma la sua versatilità e profondità come attore, continuando il percorso iniziato con film come “Diamanti grezzi”. Questa svolta artistica ha portato Sandler a ricevere il rispetto della critica e a guadagnarsi nuove opportunità lavorative con registi di prestigio, consolidando così la sua “seconda” carriera nel mondo del cinema.