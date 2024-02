Sparatoria alla Questura: pg Cassazione, ricorso inammissibile

Il Parere della Procura sulla Sentenza di Assoluzione di Stefan Meran Alejandro Augusto

Il sostituto procuratore generale della Cassazione Antonietta Picardi ha espresso un parere netto in merito al ricorso presentato contro la sentenza della Corte di Assise di appello di Trieste del 28 aprile 2023. Questa sentenza confermava l’assoluzione di Stefan Meran Alejandro Augusto per riconosciuta incapacità di intendere e di volere. Meran è il cittadino dominicano coinvolto nell’omicidio degli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta avvenuto il 4 ottobre 2019 a Trieste, durante il suo arresto per furto di un motorino e il successivo trasferimento in Questura. L’udienza in Cassazione per discutere il caso è fissata per il 27 febbraio prossimo.

Il Parere di Antonietta Picardi

Secondo il sostituto procuratore generale della Cassazione Antonietta Picardi, il ricorso presentato è inammissibile. Picardi ha evidenziato che il ricorso avverso la sentenza di assoluzione di Stefan Meran Alejandro Augusto non ha fondamento giuridico sufficiente per essere preso in considerazione. La posizione della Procura è chiara e decisa, sottolineando la mancanza di elementi validi che possano giustificare una revisione della sentenza emessa in appello.

La Decisione in Cassazione

L’attenzione è ora rivolta all’udienza in Cassazione prevista per il 27 febbraio, durante la quale verrà esaminato il caso di Stefan Meran Alejandro Augusto. Questo passaggio cruciale potrebbe portare a ulteriori sviluppi nella vicenda e a una definitiva conclusione legale riguardo all’omicidio degli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. La decisione della Corte di Cassazione sarà determinante per definire il destino di Meran e per garantire giustizia agli agenti deceduti durante l’arresto del cittadino dominicano a Trieste.

